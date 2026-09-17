Accident grav în Dolj, pe DN 65C: o femeie a murit, iar trei persoane au ajuns la spital

Accident mortal în județul Dolj, pe DN 65C, în apropiere de Motoci. O femeie de 54 de ani a murit, iar trei persoane au fost rănite după ce o mașină a ajuns pe contrasens.
Potrivit primelor informații transmise de polițiști, una dintre mașini ar fi ajuns pe contrasens și a lovit un autoturism care circula din sens opus.
Echipajele de poliție și intervenție au fost solicitate la fața locului după ce două autoturisme au intrat în coliziune pe drumul național DN 65C.
Din verificările preliminare ale Serviciului Rutier Dolj reiese că un craiovean de 71 de ani conducea către Craiova când, din motive care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și ar fi pătruns pe banda destinată traficului din sens invers.
Mașina condusă de bărbat a intrat în impact cu un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 34 de ani, din Murgași.
Victima era pasageră în mașina lovită
În urma impactului, o femeie de 54 de ani, pasageră în autoturismul condus de șoferul din Murgași, a suferit răni incompatibile cu viața. Medicii nu au mai putut face nimic pentru salvarea acesteia.
Cei doi conducători auto, dar și un pasager de 56 de ani aflat în celălalt vehicul, au fost răniți. Victimele au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații și tratament.
Test alcool negativ pentru unul dintre șoferi
Șoferul de 71 de ani a fost verificat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.
Celălalt conducător auto nu a putut fi testat la locul accidentului, astfel că polițiștii au dispus recoltarea de probe biologice.
Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor și condițiilor în care s-a produs accidentul de pe DN 65C, în zona localității Motoci.