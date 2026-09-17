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Noi măsuri după protestul din Piața Victoriei. Un inculpat a fost arestat preventiv, iar alți patru au ajuns în arest la domiciliu

Noi măsuri după protestul din Piața Victoriei. Foto: Inquam

Noi măsuri după protestul din Piața Victoriei. Foto: Inquam

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 sept. 2026, 16:01

Noi măsuri au fost dispuse în urma adunării publice desfășurate pe 15 septembrie 2026 în Piața Victoriei din București. Potrivit unei actualizări transmise de Jandarmeria Română, până în acest moment, 55 de persoane au fost conduse la sediile unităților de poliție în urma activităților desfășurate de polițiști și jandarmi.

În același timp, autoritățile au aplicat 33 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 66.800 de lei.

Un inculpat a fost arestat preventiv

Pe latura penală a cazului, autoritățile au anunțat că față de un inculpat a fost dispusă măsura arestului preventiv.

Pentru alți patru bărbați, instanța a dispus măsura arestului la domiciliu.

De asemenea, cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Acestea urmează să fie prezentate instanței, împreună cu propunerile legale.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București

Activitățile desfășurate în cadrul dosarului penal sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente și ai Serviciului de Investigații Criminale.

Verificările nu s-au încheiat. Autoritățile continuă cercetările pentru identificarea altor persoane despre care susțin că au provocat forțele de ordine, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi sau au incitat la violență, încălcând cadrul legal în vigoare.

Jandarmeria anunță noi sancțiuni

Jandarmeria Română transmite că participanții la astfel de manifestații trebuie să respecte cadrul legal și avertizează că acțiunile considerate încălcări ale legii vor fi sancționate.

Instituția precizează că va continua să aplice măsurile prevăzute de lege în cazul persoanelor implicate în astfel de comportamente.

În același timp, efectivele Ministerului Afacerilor Interne vor asigura protecția persoanelor care aleg să își exprime opiniile în mod pașnic.

Autoritățile fac apel la participanții la manifestații să manifeste responsabilitate și transmit că siguranța acestora reprezintă o prioritate.

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