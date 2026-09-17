Noi măsuri după protestul din Piața Victoriei. Un inculpat a fost arestat preventiv, iar alți patru au ajuns în arest la domiciliu

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 sept. 2026, 16:01

Noi măsuri au fost dispuse în urma adunării publice desfășurate pe 15 septembrie 2026 în Piața Victoriei din București. Potrivit unei actualizări transmise de Jandarmeria Română, până în acest moment, 55 de persoane au fost conduse la sediile unităților de poliție în urma activităților desfășurate de polițiști și jandarmi.

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