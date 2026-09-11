Tragedie pe DN 56A, în Mehedinți. Șofer mort după impactul violent dintre o mașină și un TIR

Un accident rutier grav s-a produs în dimineața de 11 septembrie 2026 pe DN 56A, în localitatea Șimian, județul Mehedinți. Șoferul unui autoturism a murit după impactul cu un autotren, în ciuda manevrelor de resuscitare.
Un accident rutier grav s-a produs în dimineața de 11 septembrie 2026 pe DN 56A, în localitatea Șimian, județul Mehedinți. Un autoturism și un autotren au fost implicate în impact, iar șoferul mașinii și-a pierdut viața.
La locul accidentului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin, cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, scrie presa locală.
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Cum s-a produs accidentul mortal de pe DN 56A?
Autoturismul și autotrenul au fost implicate într-un impact violent pe DN 56A, în localitatea Șimian. În urma coliziunii, șoferul autoturismului a rămas captiv în caroseria distrusă, fiind necesară intervenția pompierilor pentru descarcerare.
După ce a fost scos din mașină, bărbatul a fost predat echipajului Serviciului de Ambulanță Județean. Acesta se afla în stare de inconștiență.
Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, încercând să îi salveze viața șoferului. În ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a răspuns procedurilor de resuscitare, iar medicul Serviciului de Ambulanță Județean a declarat decesul. Intervenția a implicat atât echipaje de descarcerare și stingere, cât și personal medical de urgență.
Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul și cauzele care au dus la impactul mortal. Ancheta urmează să stabilească modul în care autoturismul și autotrenul au ajuns să fie implicate în coliziunea produsă pe DN 56A, în localitatea Șimian.