Tragedie pe DN 56A, în Mehedinți. Șofer mort după impactul violent dintre o mașină și un TIR

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 sept. 2026, 08:57

Un accident rutier grav s-a produs în dimineața de 11 septembrie 2026 pe DN 56A, în localitatea Șimian, județul Mehedinți. Șoferul unui autoturism a murit după impactul cu un autotren, în ciuda manevrelor de resuscitare.

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