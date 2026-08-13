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George Soros a împlinit 96 de ani, iar fiul său a publicat o fotografie rară cu miliardarul. Mesajul lui Alex a stârnit imediat reacții

George Soros a împlinit 96 de ani

George Soros a împlinit 96 de ani

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 16:17

George Soros a ajuns la vârsta de 96 de ani, iar aniversarea sa a fost marcată în mediul online de fiul său, Alex Soros. Acesta a publicat miercuri, 12 august, o fotografie în care apare alături de miliardar, iar imaginea a fost distribuită pe platformele de socializare.

Alex Soros, mesaj pentru tatăl său la 96 de ani

Alex Soros are 40 de ani și a ales să marcheze aniversarea tatălui său printr-o fotografie în care cei doi apar împreună pe o bancă

Imaginea a fost publicată miercuri, 12 august, chiar cu ocazia împlinirii vârstei de 96 de ani de către George Soros.

Alături de fotografie, Alex Soros a transmis și un mesaj adresat tatălui său.

„Astăzi este cea de-a 96-a aniversare a celui mai tare din toate timpurile. Te iubesc, tată!”, a scris Alex Soros.

Postarea a devenit rapid vizibilă în social media, iar utilizatorii au reacționat în număr mare la fotografia și mesajul publicate de fiul miliardarului.

Printre acestea s-au numărat comentarii ironice și negative, dar și imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

George Soros și imperiul pe care i l-a lăsat lui Alex

George Soros este cunoscut publicului larg în special pentru activitatea desfășurată prin intermediul Open Society Foundations și pentru implicarea sa în proiecte politice și sociale în numeroase state ale lumii.

În 2023, miliardarul i-a predat lui Alex Soros „cheile” imperiului său, acesta preluând astfel responsabilități importante în cadrul organizațiilor și activităților construite de tatăl său. Alex Soros, în vârstă de 40 de ani, a devenit astfel figura centrală în continuarea activității familiei Soros.

George Soros a ajuns în România imediat după căderea regimului comunist

George Soros are și o legătură veche cu România. Afaceristul a povestit că a venit în țara noastră în ianuarie 1990, la scurt timp după căderea regimului comunist.

Potrivit relatării sale, George Soros a ajuns în România cu primul avion civil care a venit în țară după schimbarea regimului.

De-a lungul timpului, activitatea sa prin intermediul Open Society Foundations a fost asociată cu numeroase proiecte și inițiative desfășurate în mai multe state, inclusiv în România.

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