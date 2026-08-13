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Extern· 2 min citire
George Soros a împlinit 96 de ani, iar fiul său a publicat o fotografie rară cu miliardarul. Mesajul lui Alex a stârnit imediat reacții
George Soros a împlinit 96 de ani
George Soros a ajuns la vârsta de 96 de ani, iar aniversarea sa a fost marcată în mediul online de fiul său, Alex Soros. Acesta a publicat miercuri, 12 august, o fotografie în care apare alături de miliardar, iar imaginea a fost distribuită pe platformele de socializare.
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