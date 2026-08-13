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Incident grav în Sevastopol. Cinci persoane au murit în timp ce încercau să dezamorseze un dispozitiv exploziv

FOTO: pravda.com

FOTO: pravda.com

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 14:33

Cinci persoane au murit în Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea ocupată de Rusia, în timp ce încercau să dezamorseze un dispozitiv exploziv, a declarat joi guvernatorul regional Mihail Razvojaev, citat de Reuters.

Rusia susține că a interceptat 362 de drone ucrainene într-o singură noapte

Oficialul precizat că patru specialişti în dezamorsarea bombelor din cadrul serviciilor de urgenţă şi un agent de pază efectuau operaţiuni de curăţare în urma unui atac cu drone ucrainene asupra oraşului când a avut loc explozia.

Ambele părţi şi-au intensificat atacurile aeriene în al cincilea an al războiului pe scară largă pe care Rusia l-a declanşat în 2022.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că unităţile sale de apărare aeriană au doborât sau interceptat 362 de drone ucrainene peste noapte în mai multe regiuni ruseşti şi controlate de Rusia, inclusiv în Crimeea, pe care Moscova a ocupat-o şi a anexat-o de la Ucraina în 2014.


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