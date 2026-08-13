Incident grav în Sevastopol. Cinci persoane au murit în timp ce încercau să dezamorseze un dispozitiv exploziv

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 14:33

Cinci persoane au murit în Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea ocupată de Rusia, în timp ce încercau să dezamorseze un dispozitiv exploziv, a declarat joi guvernatorul regional Mihail Razvojaev, citat de Reuters.

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