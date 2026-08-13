Criză fără precedent la bordul USS Abraham Lincoln. Marinarii, împinși la limită după luni întregi pe mare: vor să sară în apă

Situație alarmantă la bordul portavionului american USS Abraham Lincoln, unde familiile militarilor și membri ai Congresului susțin că echipajul se confruntă cu o presiune psihică tot mai greu de suportat. Nava, cu peste 5.000 de marinari și pușcași marini la bord, se află de luni întregi în misiune, iar prelungirea operațiunilor ar fi contribuit la deteriorarea stării de spirit a militarilor.
Mai multe publicații americane de specialitate au relatat despre incidente în care marinari ar fi încercat să se arunce peste bord. Informațiile au alimentat îngrijorările privind sănătatea mintală a echipajului, în condițiile unei misiuni maritime extrem de lungi.
Militarii, aproape nouă luni fără o pauză normală pe uscat
USS Abraham Lincoln a plecat din San Diego în noiembrie, iar misiunea sa a fost modificată după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Portavionul, care urma inițial să opereze în Pacific, a fost redirecționat către zona de operațiuni.
Echipajul ar fi ajuns să petreacă aproximativ 250 de zile consecutive pe mare, o perioadă considerată excepțional de lungă pentru un portavion modern.
Familiile militarilor afirmă că prelungirea succesivă a misiunii a avut efecte serioase asupra celor aflați la bord. Pentru unii dintre marinari, stresul acumulat ar fi devenit atât de puternic încât au apărut inclusiv situații în care aceștia au încercat să sară peste bord.
Mărturii tulburătoare ale familiilor
La o întâlnire organizată la San Diego între familiile militarilor și reprezentanți ai Marinei SUA, rudele celor aflați la bord au vorbit despre dificultățile cu care se confruntă echipajul.
Una dintre femeile prezente la reuniune a povestit că soțul său i-ar fi transmis un mesaj extrem de îngrijorător, în care își exprima speranța că nu se va mai trezi a doua zi.
Alte familii au relatat despre efectele prelungirii misiunii și despre teama că militarii epuizați ar putea ajunge să își piardă cariera dacă nu mai reușesc să facă față condițiilor de la bord.
Incidente în care marinari ar fi încercat să se arunce în mare
Publicațiile Navy Times și Stars and Stripes au relatat despre mai multe incidente înregistrate în timpul actualei misiuni.
Într-unul dintre cazuri, un marinar ar fi încercat să ajungă peste bord după ce perioada sa de serviciu pe mare a fost prelungită în repetate rânduri. Un alt militar ar fi intervenit pentru a-și împiedica un coleg să se arunce, reușind să îl tragă înapoi pe punte.
Informațiile au amplificat presiunile asupra conducerii Marinei pentru găsirea unor soluții rapide privind sănătatea și siguranța echipajului.
Probleme reclamate și la nivelul condițiilor de trai
Pe lângă presiunea psihologică, membri ai familiilor și politicieni americani au reclamat și condițiile dificile de la bordul portavionului.
Congresmanul Mike Levin a descris public o serie de probleme despre care susține că ar fi fost semnalate de militari: dușuri cu mucegai, toalete defecte, probleme la spălătorie, perioade fără apă caldă și dificultăți în aprovizionarea cu produse de igienă.
Au existat, de asemenea, relatări despre meniuri considerate insuficiente și despre raționalizarea anumitor produse alimentare.
Criticile au fost contestate de reprezentanții administrației americane, care au susținut că unele dintre informațiile apărute în spațiul public sunt exagerate sau incorecte.
Marina SUA respinge existența unei creșteri a tentativelor de suicid
În fața acuzațiilor privind deteriorarea sănătății mintale a echipajului, Marina SUA a transmis că urmărește situația și că bunăstarea militarilor reprezintă o prioritate.
Un reprezentant al Marinei a precizat că autoritățile sunt conștiente de presiunea generată de misiunile prelungite, însă a afirmat că, potrivit datelor aflate la dispoziția comandamentului, nu a fost identificată o creștere a numărului raportat de tentative de sinucidere sau de gânduri suicidale la bordul USS Abraham Lincoln.
Oficialii au mai precizat că militarii au acces la consilieri, capelani și specialiști în sănătate mintală, precum și la alte forme de sprijin.
Potrivit aceleiași surse, pe navă există în continuare acces la apă potabilă, aer condiționat și variante de alimentație considerate corespunzătoare.
Războiul a complicat aprovizionarea
Reprezentanții Marinei au recunoscut însă că operațiunile militare au perturbat anumite rute tradiționale de aprovizionare.
Durata neobișnuit de mare a misiunii a reprezentat, la rândul său, o provocare pentru echipaj. Portavionul ar fi beneficiat de foarte puține perioade în care militarii au putut coborî pe uscat, ceea ce a redus posibilitățile de odihnă și recuperare.
Pentru un echipaj numeros, lipsa unor pauze regulate poate amplifica oboseala, stresul și sentimentul de izolare.
Studiile arată cât de greu este pentru marinari să reziste stresului
Problemele de sănătate mintală în rândul militarilor americani nu sunt un fenomen nou. Cercetări recente au analizat factorii de stres specifici personalului Marinei aflat în misiuni prelungite.
Printre problemele identificate se numără zgomotul permanent, lipsa somnului, oboseala acumulată și dificultățile de acces la servicii medicale și de sănătate mintală.
Un sondaj realizat în rândul marinarilor a indicat că o proporție importantă dintre aceștia consideră că nu beneficiază de sprijin suficient pentru a gestiona stresul asociat vieții pe mare.
Cercetătorii au atras atenția că îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate mintală trebuie să reprezinte o prioritate, în special în contextul riscului de comportamente suicidare în rândul personalului militar.
Familiile cer măsuri urgente
Pentru rudele celor aflați la bord, explicațiile oficiale nu sunt suficiente. Familiile cer intervenții concrete pentru reducerea presiunii asupra militarilor și pentru îmbunătățirea condițiilor de trai.
Misiunea USS Abraham Lincoln a devenit astfel un subiect de dezbatere în Statele Unite, iar atenția se concentrează atât asupra condițiilor materiale de la bord, cât și asupra efectelor psihologice pe care o operațiune militară atât de lungă le poate avea asupra echipajului.
În timp ce Marina susține că monitorizează situația și că nu există dovezi privind o creștere a tentativelor de suicid, mărturiile familiilor și relatările despre incidentele de la bord au readus în prim-plan problema sănătății mintale a militarilor aflați în misiuni prelungite.