Criză fără precedent la bordul USS Abraham Lincoln. Marinarii, împinși la limită după luni întregi pe mare: vor să sară în apă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 11:21

Situație alarmantă la bordul portavionului american USS Abraham Lincoln, unde familiile militarilor și membri ai Congresului susțin că echipajul se confruntă cu o presiune psihică tot mai greu de suportat. Nava, cu peste 5.000 de marinari și pușcași marini la bord, se află de luni întregi în misiune, iar prelungirea operațiunilor ar fi contribuit la deteriorarea stării de spirit a militarilor.

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