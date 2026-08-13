Alertă în Grecia: 110 cazuri de infectare cu virsul West Nile! 9 persoane au murit

Grecia se confruntă cu o creștere accelerată a infecțiilor cu virusul West Nile, regiunea Attica, inclusiv Atena, fiind principalul focar de transmitere. Până la data de 12 august au fost raportate 110 cazuri dobândite local, dintre care 45 numai în ultima săptămână. Nouă persoane au murit, toate cu vârste de peste 65 de ani.
81 de cazuri cu afectare neurologică
Potrivit celui mai recent raport al Organizației Naționale de Sănătate Publică din Grecia (EODY), din totalul de 110 cazuri, 81 au prezentat manifestări neurologice severe, precum encefalită, meningită, meningoencefalită sau paralizie flască acută. Alte 29 de persoane au avut forme mai ușoare sau nu au prezentat afectare neurologică.
Cele nouă decese au fost înregistrate la persoane cu vârste cuprinse între 66 și 91 de ani, vârsta mediană fiind de 82 de ani. În prezent, 35 de pacienți sunt internați, dintre care 16 se află în secții de terapie intensivă. Alți 61 de pacienți au fost externați.
Attica, principalul focar
Cele mai multe cazuri sunt concentrate în Attica, regiunea în care se află Atena. Până la 12 august, infecțiile au fost identificate în 39 de municipalități din 14 unități regionale și patru regiuni ale Greciei: Attica, Tesalia, Macedonia Centrală și Peloponez.
Printre cele mai afectate zone se numără Spata-Artemida, Markopoulo Mesogaias și Vari-Voula-Vouliagmeni, în estul Atticii. Cazuri au fost raportate inclusiv în municipiul Atena și în Pireu.
Autoritățile intensifică monitorizarea
EODY a intensificat supravegherea epidemiologică și programele de control al țânțarilor, principala cale de transmitere a virusului. În mai multe zone sunt amplasate capcane pentru țânțari, iar insectele capturate sunt testate pentru virusul West Nile.
Autoritățile elene se așteaptă la apariția unor noi cazuri în următoarele săptămâni, atât în zonele deja afectate, cât și în localități noi. Potrivit EODY, evoluția geografică a transmiterii nu poate fi anticipată cu exactitate, astfel că supravegherea, controlul țânțarilor și protecția împotriva înțepăturilor rămân principalele măsuri recomandate.