Alertă în Grecia: 110 cazuri de infectare cu virsul West Nile! 9 persoane au murit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 12:30

Grecia se confruntă cu o creștere accelerată a infecțiilor cu virusul West Nile, regiunea Attica, inclusiv Atena, fiind principalul focar de transmitere. Până la data de 12 august au fost raportate 110 cazuri dobândite local, dintre care 45 numai în ultima săptămână. Nouă persoane au murit, toate cu vârste de peste 65 de ani.

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