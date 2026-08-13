Atac rusesc asupra portului Izmail. Infrastructura portuară a fost cuprinsă de flăcări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 09:25

Rusia a atacat în cursul nopții zona din apropierea orașului Izmail, cel mai mare port ucrainean de pe Dunăre, provocând pagube materiale și izbucnirea unui incendiu, au anunțat autoritățile regionale pe Telegram, potrivit Reuters.

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