Atac rusesc asupra portului Izmail. Infrastructura portuară a fost cuprinsă de flăcări

Rusia a atacat în cursul nopții zona din apropierea orașului Izmail, cel mai mare port ucrainean de pe Dunăre, provocând pagube materiale și izbucnirea unui incendiu, au anunțat autoritățile regionale pe Telegram, potrivit Reuters.
Situat în regiunea Odesa, în apropierea graniței cu România, Izmail este un important centru pentru transportul cerealelor și al altor mărfuri. Atacul a avut loc la o zi după ce Ucraina a lovit orașul rus Novorossiisk, unul dintre principalele centre de export de cereale ale Rusiei la Marea Neagră.
În urma incidentului, România a ridicat de la sol două avioane de vânătoare, a anunțat Ministerul Apărării pe X.
Alertă aeriană în România: Cinci drone, detectate de radare
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în noaptea de 12 spre 13 august, un grup de cinci ținte aeriene în zona localității Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în apropierea frontierei fluviale cu România.
Potrivit MApN, „sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în noaptea de 12 spre 13 august, la ora 01.27, un grup de cinci ţinte aeriene în zona localităţii Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România.”
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au dispus măsuri de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 01.30.
Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol.
În timpul monitorizării, radarele de la sol au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, la aproximativ doi kilometri sud de localitatea Pardina.
„Ţinta a evoluat aproximativ 10 minute în spaţiul aerian naţional, de-a lungul braţului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, la aproximativ 13 km sud-vest de localitatea Chilia Veche. La scurt timp după ieşirea din spaţiul aerian al României, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, precizează Ministerul Apărării.