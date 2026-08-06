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Cultura· 2 min citire
Arhiva TVR, topită la ordinul lui Ceaușescu pentru „recuperarea” câtorva grame de argint. Dezvăluiri ale cunoscutului jurnalist sportiv Ionel Stoica
Ionel Stoica in videoteca TVR (FB/Ionel Stoica)
Publicat6 aug. 2026, 10:40
Actualizat6 aug. 2026, 12:10
Regimul Ceaușescu a șters o parte semnificativă din memoria vizuală a României, inclusiv imagini cu marile performanțe sportive ale anilor ’70–’80, în numele meschinului impreativ al recuperării și refolosiri. Dezvăluirea vine de la cunoscutul jurnlist sportiv Ionel Stoica, una dintre figurile și vocile embelamtice ale departamenului de sport din televiziunea națională.
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