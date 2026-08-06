Publicat 6 aug. 2026, 10:40 Actualizat 6 aug. 2026, 12:10

Regimul Ceaușescu a șters o parte semnificativă din memoria vizuală a României, inclusiv imagini cu marile performanțe sportive ale anilor ’70–’80, în numele meschinului impreativ al recuperării și refolosiri. Dezvăluirea vine de la cunoscutul jurnlist sportiv Ionel Stoica, una dintre figurile și vocile embelamtice ale departamenului de sport din televiziunea națională.

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