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Cultura· 2 min citire

Arhiva TVR, topită la ordinul lui Ceaușescu pentru „recuperarea” câtorva grame de argint. Dezvăluiri ale cunoscutului jurnalist sportiv Ionel Stoica

Ionel Stoica in videoteca TVR (FB/Ionel Stoica)

Ionel Stoica in videoteca TVR (FB/Ionel Stoica)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 10:40
Actualizat6 aug. 2026, 12:10

Regimul Ceaușescu a șters o parte semnificativă din memoria vizuală a României, inclusiv imagini cu marile performanțe sportive ale anilor ’70–’80, în numele meschinului impreativ al recuperării și refolosiri. Dezvăluirea vine de la cunoscutul jurnlist sportiv Ionel Stoica, una dintre figurile și vocile embelamtice ale departamenului de sport din televiziunea națională.

Ionel Stoica a relatat că invitația de a participa la un proiect documentar dedicat Nadiei Comăneci l-a readus în arhiva video a TVR.

Anii '80, cea mai neagră perioadă din istoria TVR

„Răspunzând provocării insolite lansate de Carmen Lidia Vidu – realizatoarea unui ambițios proiect, atât de bine‑venit acum, în anul aniversar Nadia – am ajuns să-mi retraiesc și eu câteva momente din primii ani în TVR”, mărturisește Stoica.

Revederea „anticelor cutii de tablă sau plastic în care se depozitau producțiile anilor ’70–’80 provoacă nostalgie, dar și regrete, chiar suferință”. Jurnalistul a amintit astfel una dintre cele mai negre perioade din istoria Televiziunii Române, marcată de sloganul impus de regimul comunist: „CEI 3 R: RECUPERARE. RECONDIȚIONARE. REFOLOSIRE!”.

Înregistrări cu marii campioni ai sportului românesc, șterse la ordinul oamenilor lui Ceaușescu

Atunci, sub iluzoriul beneficiu al recuperării câtorva grame de argint, s-au topit, de-a valma, fără niciun discernământ, mii și mii de metri de peliculă și bandă de sunet, adică de emisiuni”, spune Stoica. Sub „ghilotina dezideratului suprem”, au dispărut „valori inestimabile”, pierderi uriașe „nu neapărat pentru TVR, cât pentru istoria noastră, ca popor, povestește Ionel Stoica

În timp ce arhivele culturale și sportive erau distruse, „nimeni nu s-a atins de sutele, poate miile de ore cu filmări cu și despre Tovarășul”. Prioritatea absolută era propaganda, iar „numeroase înregistrări cu orice alt subiect erau șterse fără milă”.

Numărul benzilor fiind limitat, ele erau frecvent refolosite, iar prioritate aveau evenimentele ‘fără număr’ care îl aveau în prim-plan pe Comandantul Suprem.

Sub acest „tăvălug”, au dispărut și „multe din filmările și înregistrările cu marii campioni ai sportului românesc”, imagini care ar fi avut astăzi o valoare istorică și documentară uriașă.

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