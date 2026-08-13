Vladimir Putin provoacă din nou Japonia. Vizita președintelui rus în Insulele Kurile reaprinde disputa teritorială

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 13:29

O vizită a lui Vladimir Putin în Insulele Kurile a provocat o reacție dură din partea Japoniei și a readus în prim-plan una dintre cele mai vechi dispute teritoriale din Asia de Est. Liderul de la Kremlin a ajuns pe insula Iturup, teritoriu administrat de Rusia, dar revendicat de Japonia, care îl include în categoria „teritoriilor de nord”.

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