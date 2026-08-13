Vladimir Putin provoacă din nou Japonia. Vizita președintelui rus în Insulele Kurile reaprinde disputa teritorială

O vizită a lui Vladimir Putin în Insulele Kurile a provocat o reacție dură din partea Japoniei și a readus în prim-plan una dintre cele mai vechi dispute teritoriale din Asia de Est. Liderul de la Kremlin a ajuns pe insula Iturup, teritoriu administrat de Rusia, dar revendicat de Japonia, care îl include în categoria „teritoriilor de nord”.
Deplasarea președintelui rus este cu atât mai sensibilă cu cât Moscova și Tokyo nu au reușit să încheie un tratat de pace după cel de-Al Doilea Război Mondial. Disputa privind mai multe insule din arhipelagul Kurile reprezintă unul dintre principalele obstacole în relațiile dintre cele două state.
Putin, în Insulele Kurile pentru prima dată
Vladimir Putin a vizitat insula Iturup, cunoscută în Japonia sub numele de Etorofu, unde a mers la o fabrică de prelucrare a peștelui și a discutat cu localnicii, arată Reuters şi AFP.
Imaginile difuzate de presa rusă îl prezintă pe liderul de la Kremlin într-o atmosferă relaxată, în timp ce vorbește cu oamenii din zonă. Putin a remarcat inclusiv condițiile meteorologice, spunând, într-o notă amuzată, că vremea seamănă cu cea dintr-o stațiune.
Vizita are însă o puternică încărcătură politică, deoarece Tokyo consideră insulele din sudul Kurilelor drept teritorii japoneze ocupate de Rusia.
Guvernul de la Tokyo a transmis un protest oficial după deplasarea președintelui rus.
Ministrul japonez de Externe, Toshimitsu Motegi, a reafirmat poziția Japoniei potrivit căreia „teritoriile de nord”, inclusiv Etorofu, aparțin Japoniei atât din perspectivă istorică, cât și în baza dreptului internațional.
Oficialul nipon a calificat vizita lui Putin drept un gest împotriva poziției Japoniei și a transmis un protest ferm autorităților ruse.
Disputa este una veche și își are originile la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial.
De ce sunt atât de importante Insulele Kurile
Insulele Kurile se află în nordul Oceanului Pacific, între peninsula Kamceatka și insula japoneză Hokkaido. Teritoriul are o importanță strategică majoră pentru Rusia, dar și o valoare economică semnificativă.
În prezent, în insulele administrate de Rusia trăiesc aproximativ 20.000 de persoane. Zona este bogată în resurse naturale și dispune de importante zone de pescuit. În subsolul regiunii se găsesc, de asemenea, resurse minerale precum aur și argint.
Pentru Moscova, controlul asupra arhipelagului are și o componentă militară și strategică importantă, datorită poziției sale la Oceanul Pacific.
Cum a început conflictul dintre Rusia și Japonia
Armata sovietică a ocupat Insulele Kurile în ultimele zile ale celui de-Al Doilea Război Mondial, după ce Uniunea Sovietică a declarat război Japoniei în august 1945.
După încheierea războiului, Japonia și Uniunea Sovietică nu au semnat un tratat de pace care să rezolve definitiv problema teritorială. Disputa a continuat după destrămarea URSS, Rusia preluând poziția fostei puteri sovietice asupra insulelor.
Tokyo revendică în special patru insule din sudul arhipelagului: Iturup, Kunashir, Shikotan și grupul Habomai. Japonia le numește „Teritoriile de Nord”.
Putin nu este primul lider rus care merge în zonă
Vizita lui Vladimir Putin nu este însă primul gest de acest fel care provoacă nemulțumire la Tokyo.
Dmitri Medvedev a mers în Insulele Kurile în 2010, când era președintele Rusiei, iar ulterior a revenit în zonă în 2019, în perioada în care ocupa funcția de premier.
De fiecare dată, deplasările oficialilor ruși au fost întâmpinate cu proteste din partea Japoniei.
După declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei în 2022, relațiile dintre Moscova și Tokyo s-au deteriorat și mai mult. Japonia s-a aliniat sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei și și-a intensificat criticile la adresa politicilor Kremlinului.