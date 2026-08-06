Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Haos pe calea ferată în plin cod roșu de caniculă! Circulația trenurilor, blocată între Roșiori Nord și Caracal
Cale ferată
Publicat6 aug. 2026, 14:29
Actualizat6 aug. 2026, 14:58
Circulația feroviară este întreruptă joi pe ruta Roșiori Nord-Caracal, după ce locomotiva unui tren de călători CFR Călători s-a defectat în stația Drăgănești Olt. În același timp, cealaltă linie este ocupată de un tren de marfă imobilizat tot din cauza unei defecțiuni, iar o a treia linie este închisă pentru lucrări de reabilitare. Totul, în plin val de caniculă, județul Olt aflându-se sub cod portocaliu de caniculă
Citește și
- 16:18Încă o lună de restricții la Praid. Autoritățile au prelungit starea de alertă
- 16:11Șase români, puși sub acuzare în Italia după moartea unui muncitor moldovean. Ce au făcut timp de două ore când bărbatului i s-a făcut rău
- 15:24Cutremur de 3,2 în județul Buzău. Seismul s-a produs la peste 110 kilometri adâncime
- 14:35Cine este bărbatul care a vandalizat stânca de pe Transfăgărășan cu mesajul „ANNA”. Riscă mii de lei amendă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News