Haos pe calea ferată în plin cod roșu de caniculă! Circulația trenurilor, blocată între Roșiori Nord și Caracal

Publicat 6 aug. 2026, 14:29 Actualizat 6 aug. 2026, 14:58

Circulația feroviară este întreruptă joi pe ruta Roșiori Nord-Caracal, după ce locomotiva unui tren de călători CFR Călători s-a defectat în stația Drăgănești Olt. În același timp, cealaltă linie este ocupată de un tren de marfă imobilizat tot din cauza unei defecțiuni, iar o a treia linie este închisă pentru lucrări de reabilitare. Totul, în plin val de caniculă, județul Olt aflându-se sub cod portocaliu de caniculă

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