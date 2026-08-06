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Haos pe calea ferată în plin cod roșu de caniculă! Circulația trenurilor, blocată între Roșiori Nord și Caracal

Cale ferată

Cale ferată

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 14:29
Actualizat6 aug. 2026, 14:58

Circulația feroviară este întreruptă joi pe ruta Roșiori Nord-Caracal, după ce locomotiva unui tren de călători CFR Călători s-a defectat în stația Drăgănești Olt. În același timp, cealaltă linie este ocupată de un tren de marfă imobilizat tot din cauza unei defecțiuni, iar o a treia linie este închisă pentru lucrări de reabilitare. Totul, în plin val de caniculă, județul Olt aflându-se sub cod portocaliu de caniculă

„Circulaţia feroviară este oprită temporar în staţia CF Drăgăneşti Olt, pe secţia Roşiori Nord – Caracal, de pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova. Locomotiva trenului de călători R 9011 , operat de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A., a rămas imobilizată în staţia CF Drăgăneşti Olt, în urma unei defecţiuni. Linia II din staţie este ocupată de un tren de marfă operat de GFR, care este, de asemenea, imobilizat în urma unei defecţiuni”, transmite, joi, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA.

Potrivit sursei citate, linia I aferentă firului I de circulaţie este închisă permanent pentru executarea unor lucrări de reabilitare a infrastructurii feroviare, motiv pentru care, la ora transmiterii acestei ştiri, nu este disponibilă nicio linie pentru circulaţia trenurilor prin staţia CF Drăgăneşti Olt.

Operatorii de transport feroviar urmează să asigure măsurile necesare pentru retragerea trenurilor imobilizate şi eliberarea infrastructurii feroviare, ia circulaţia trenurilor va fi reluată după eliberarea uneia dintre liniile staţiei şi efectuarea verificărilor necesare, în condiţii de siguranţă, precizesază sursa citată.

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