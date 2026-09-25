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Târgu Neamț, fără apă potabilă de peste două luni. Oamenii au protestat în fața Primăriei

Apă robinet

Apă robinet

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 sept. 2026, 09:59
SursăRealitatea PLUS

Locuitorii din Târgu Neamț nu au apă potabilă de peste două luni, iar criza este atât de gravă încât copiii nu pot merge la școală. Ca măsură temporară, autoritățile au amplasat 20 de rezervoare în cartiere. Situația afectează și spitalele, iar personalul medical este nevoit să care apa cu găleata între secții. Între timp, au avut loc mai multe proteste în fața primăriei, însă edilul și șeful companiei de apă ridică din umeri.

Locuitorii din Târgu Neamț au protestat în fața Primăriei, după ce au rămas fără apă potabilă de peste două luni. În replică, edilul și șeful companiei de apă le-a spus oamenilor că problema avariilor la conducta de apă va fi rezolvată abia în februarie.

Autoritățile au amplasat 20 de rezervoare în mai multe cartiere din Târgu-Neamț. Cantitatea este însă departe de acoperi nevoile populației. Oamenii folosesc apa pentru spălat sau toalete. Pentru băut, sunt nevoiți să cumpere din magazine.

Chiar și așa, situația este dramatică pentru mulți dintre localnici. O elevă a scris pe o rețea de socializare că nu se mai poate duce la școală pentru că nu are cu ce să se spele.

„Nu mă duc la școală pentru că miros urât”, a spus adolescenta.

Și activitatea Spitalului Orășenesc este afectată de lipsa apei potabile. În curtea unității medicale au fost montate rezervoare cu apă, iar personalul medical este nevoit să care cu gălețile apă între secții.

De altfel, primăria din Târgu Neamț le recomandă locuitorilor să își facă rezerve de apă, pentru că există riscul ca situația să se agraveze. Totodată, instituția a precizat că ia în calcul forarea unor noi puțuri, în încercarea de a găsi surse suplimentare de apă.

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