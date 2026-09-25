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Social· 2 min citire
Târgu Neamț, fără apă potabilă de peste două luni. Oamenii au protestat în fața Primăriei
Apă robinet
Publicat25 sept. 2026, 09:59
SursăRealitatea PLUS
Locuitorii din Târgu Neamț nu au apă potabilă de peste două luni, iar criza este atât de gravă încât copiii nu pot merge la școală. Ca măsură temporară, autoritățile au amplasat 20 de rezervoare în cartiere. Situația afectează și spitalele, iar personalul medical este nevoit să care apa cu găleata între secții. Între timp, au avut loc mai multe proteste în fața primăriei, însă edilul și șeful companiei de apă ridică din umeri.
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