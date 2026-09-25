Crimă Vâlcea. Valentina, condusă astăzi pe ultimul drum. Mama fetei, declarații cutremurătoare: A bătut-o de mai multe ori

Publicat 25 sept. 2026, 09:12 Sursă Realitatea PLUS

Părinții Valentinei, tânăra ucisă de iubit și aruncată în râul Olt, se pregătesc de înmormântare. Femeia de 28 de ani va fi condusă astăzi pe ultimul drum. Între timp, procurorii au refăcut filmul crimei macabre din Vâlcea. Bărbatul de 30 de ani, iubitul fetei, ar fi transportat cadavrul acesteia prin trei localități până când s-a decis să îl arunce în râul Olt. Potrivit autorităților, bărbatul ar fi fugit și din Ungaria, țară unde s-ar fi ascuns inițial, după comiterea crimei. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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