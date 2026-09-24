Secretar de stat, despre ce ne așteaptă în sezonul rece: „Să fim pregătiți pentru o iarnă dificilă”

România ar urma să ajungă la un grad de umplere de aproximativ 90% a depozitelor de gaze până la sfârșitul anului, peste nivelul mediu european. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a explicat, joi seară, că țara noastră ar urma să încheie luna septembrie cu rezervele la aproximativ 79%-80% din capacitatea totală.
Oficialul a vorbit și despre evoluția prețurilor gazelor pe piața europeană, impactul acestora asupra energiei electrice, contractele consumatorilor casnici și ofertele furnizorilor. Bușoi a atras atenția și asupra nivelului lacurilor de acumulare, în contextul eforturilor Hidroelectrica de a acoperi consumul din orele de seară.
România ar urma să ajungă la 90% cu depozitele de gaze
Cristian Bușoi a precizat că România este pe traiectoria de a ajunge la nivelul de 90% de umplere a depozitelor de gaze până în luna decembrie, în conformitate cu obligațiile europene.
„Pentru România, 79% – 80% este pentru sfârșitul lunii, vom atinge, minim. Media europeană este 70%, iar Germania este la 59% din capacitate”, a afirmat Bușoi în cadrul unui interviu tv.
Secretarul de stat a explicat că, în anii anteriori, România a reușit să aibă stocuri chiar peste nivelul minim solicitat și a susținut că ar fi necesară o înmagazinare mai mare decât obligația minimă.
„Am făcut apel să se facă această înmagazinare peste obligația minimă, pentru că e bine să fim pregătiți pentru o iarnă dificilă și pentru intrarea unor noi capacități care nu au fost calculate anii trecuți”, a spus secretarul de stat.
Prețul gazelor influențează piața de energie electrică
Bușoi a atras atenția și asupra evoluției prețului gazelor pe piața europeană, în condițiile în care acesta poate avea un impact important asupra prețului energiei electrice din România.
Potrivit datelor prezentate de secretarul de stat, indicele Title Transfer Facility (TTF) a avut în septembrie o medie de aproximativ 72 de euro/MWh. Pentru comparație, media a fost de 96 de euro/MWh în ianuarie și de 59 de euro/MWh în august.
Cristian Bușoi a explicat că evoluția prețului gazelor este relevantă pentru România deoarece costul marginal al producției de energie electrică poate influența prețul zilnic de pe piață.
Contractele de energie electrică expiră pe parcursul anului
În ceea ce privește consumatorii casnici de energie electrică, secretarul de stat a explicat că expirarea contractelor nu are loc în același timp pentru toți clienții. Contractele sunt distribuite pe parcursul anului, ceea ce înseamnă că modificările de preț se reflectă treptat.
„Contractele se fac în ianuarie, în majoritatea dintre ele, și în funcție de cum ne expiră… cam 10% din contracte în fiecare lună”, a declarat acesta.
Bușoi a precizat că datele disponibile pentru luna septembrie nu indică, deocamdată, creșteri spectaculoase ale prețurilor pentru consumatorii casnici.
Hidroelectrica a crescut prețurile, dar rămâne printre cele mai ieftine
Cristian Bușoi a vorbit și despre ofertele furnizorilor de energie electrică și a menționat că Hidroelectrica a majorat prețurile. Chiar și după această creștere, compania continuă să aibă una dintre cele mai ieftine oferte de pe piață, potrivit afirmațiilor secretarului de stat.
În același timp, Bușoi a atras atenția asupra efortului făcut de Hidroelectrica pentru a acoperi consumul din orele de seară. Acesta a arătat că utilizarea resurselor hidro pentru acoperirea cererii are efecte asupra nivelului lacurilor de acumulare.
„Hidroelectrica a făcut un efort uriaș să asigure consumul orelor de seară, sigur, cu prețul golirii lacurilor de acumulare, ceea ce, evident, trebuie să ne ridice un semn de întrebare în cazul în care, în iarnă, vom avea unele sincope”, a spus Bușoi.
Prețul gazelor pentru populație și perspectiva primăverii
În cazul consumatorilor casnici de gaze, Cristian Bușoi a precizat că există în prezent un preț reglementat de 110 lei. Potrivit acestuia, pentru populație nu ar trebui să apară creșteri semnificative ale facturilor în perioada următoare.
Secretarul de stat a arătat însă că situația din primăvara anului viitor va depinde în principal de evoluția prețului gazelor și de condițiile de pe piața europeană.
„În primăvara anului viitor, în funcție de cât de dificilă va fi piața și de cât de mare va fi prețul gazului, marea problemă va fi să găsim soluții pentru populație”, a declarat Cristian Bușoi.