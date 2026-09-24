Secretar de stat, despre ce ne așteaptă în sezonul rece: „Să fim pregătiți pentru o iarnă dificilă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 sept. 2026, 23:59

România ar urma să ajungă la un grad de umplere de aproximativ 90% a depozitelor de gaze până la sfârșitul anului, peste nivelul mediu european. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a explicat, joi seară, că țara noastră ar urma să încheie luna septembrie cu rezervele la aproximativ 79%-80% din capacitatea totală.

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