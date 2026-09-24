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Sanatate· 1 min citire
Un pacient cu arsuri, transferat de urgență în Belgia. Aeronava Spartan a decolat de la Otopeni
Pacient cu arsuri transferat in Belgia
Un pacient cu arsuri este transportat joi în Belgia cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale. Avionul a decolat în jurul orei 10:00 din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni și execută o misiune umanitară pe ruta Otopeni - Bruxelles - Liège - Otopeni.
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