Un pacient cu arsuri, transferat de urgență în Belgia. Aeronava Spartan a decolat de la Otopeni

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 sept. 2026, 13:24

Un pacient cu arsuri este transportat joi în Belgia cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale. Avionul a decolat în jurul orei 10:00 din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni și execută o misiune umanitară pe ruta Otopeni - Bruxelles - Liège - Otopeni.

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