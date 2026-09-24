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Sanatate· 1 min citire

Un pacient cu arsuri, transferat de urgență în Belgia. Aeronava Spartan a decolat de la Otopeni

Pacient cu arsuri transferat in Belgia

Pacient cu arsuri transferat in Belgia

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 sept. 2026, 13:24

Un pacient cu arsuri este transportat joi în Belgia cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale. Avionul a decolat în jurul orei 10:00 din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni și execută o misiune umanitară pe ruta Otopeni - Bruxelles - Liège - Otopeni.

Pacientul va fi dus la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles, unde își va continua tratamentul, potrivit Ministerului Apărării Naționale. Forțele Aeriene Române au mai executat în această perioadă misiuni pentru transportul pacienților cu arsuri în Belgia.

Un alt pacient va fi repatriat din Belgia

Misiunea nu se încheie odată cu transferul pacientului la Bruxelles. La întoarcerea în România, aeronava C-27J Spartan va repatria un alt pacient, care fusese transferat la Liège, în Belgia, pe 14 iulie 2026.

Transportul umanitar este executat la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență.

Echipă medicală la bordul aeronavei Spartan

Pe întreaga durată a misiunii, asistența medicală și echipamentele necesare transportului sunt asigurate de o echipă formată din specialiști ai SMURD și personal medical al Ministerului Apărării Naționale. Aeronava C-27J Spartan folosită pentru această misiune este configurată pentru transport medical, iar traseul stabilit pentru operațiunea de joi este Otopeni - Bruxelles - Liège - Otopeni.

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