Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române. Un pacient cu arsuri, transferat de urgență la Bruxelles

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 sept. 2026, 15:06

Un pacient cu arsuri este transportat luni, 7 septembrie, la Bruxelles, cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române. Transferul este făcut la Spitalul Militar „Regina Astrid”, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență.

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