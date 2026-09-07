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Social· 1 min citire
Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române. Un pacient cu arsuri, transferat de urgență la Bruxelles
Spartan
Un pacient cu arsuri este transportat luni, 7 septembrie, la Bruxelles, cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române. Transferul este făcut la Spitalul Militar „Regina Astrid”, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență.
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