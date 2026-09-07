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Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române. Un pacient cu arsuri, transferat de urgență la Bruxelles

Spartan

Spartan

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 sept. 2026, 15:06

Un pacient cu arsuri este transportat luni, 7 septembrie, la Bruxelles, cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române. Transferul este făcut la Spitalul Militar „Regina Astrid”, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență.

O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat luni, 7 septembrie, în jurul orei 14.15, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni. Misiunea are loc pe ruta Otopeni - Bruxelles - Otopeni și are ca scop transferul unui pacient cu arsuri la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles, Belgia.

Misiunea, solicitată de Departamentul pentru Situații de Urgență

Transportul umanitar este efectuat la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență. Pe durata zborului, pacientul beneficiază de asistență medicală și de echipamentele necesare. Acestea sunt asigurate de o echipă medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București.

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