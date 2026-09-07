Moldovean căutat în Mehedinți și Dolj după ce a fugit cu o mașină furată din Bulgaria, pe care a abandonat-o la Strehaia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 10:41

Un cetățean din Republica Moldova, în vârstă de 26 de ani, este căutat și în județul Dolj după ce a abandonat o mașină furată din Bulgaria în zona unei păduri din apropiere de Strehaia, Mehedinți.

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