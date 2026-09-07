Bolojan rămâne fără cărbuni după ce a închis minele pentru PNRR. Termocentrala Turceni nu are suficienți cărbuni

Publicat 7 sept. 2026, 08:41 Sursă Realitatea PLUS

Termocentrala Turceni a fost repornită, dar problema cărbunelui rămâne critică. România are nevoie de producția pe cărbune într-un moment în care resursele sunt tot mai greu de asigurat, iar stocurile pun presiune pe funcționarea centralelor din Oltenia. Între timp, un primar din țară critică guvernul Bolojan că a decis să închidă Cariera Lupoaia.

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