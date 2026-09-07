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Bolojan rămâne fără cărbuni după ce a închis minele pentru PNRR. Termocentrala Turceni nu are suficienți cărbuni

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Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 08:41
SursăRealitatea PLUS

Termocentrala Turceni a fost repornită, dar problema cărbunelui rămâne critică. România are nevoie de producția pe cărbune într-un moment în care resursele sunt tot mai greu de asigurat, iar stocurile pun presiune pe funcționarea centralelor din Oltenia. Între timp, un primar din țară critică guvernul Bolojan că a decis să închidă Cariera Lupoaia.

Termocentrala Turceni a fost repornită, iar grupul 5 ar urma să funcționeze până în 2028, însă problema cărbunelui rămâne critică.

România are nevoie de producția pe lignit într-un moment în care resursele sunt tot mai greu de asigurat, iar stocurile pun presiune pe funcționarea centralelor din Oltenia.

În acest context, primarul comunei Cătunele critică guvernul Bolojan pentru închiderea carierei Lupoaia. Edilul susține că exploatarea avea încă un zăcământ uriaș de cărbune, aflat aproape de suprafață, și putea continua activitatea mai ales că în zonă fuseseră deja făcute exproprieri și demolate locuințe.

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