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Social· 1 min citire
Bolojan rămâne fără cărbuni după ce a închis minele pentru PNRR. Termocentrala Turceni nu are suficienți cărbuni
Publicat7 sept. 2026, 08:41
SursăRealitatea PLUS
Termocentrala Turceni a fost repornită, dar problema cărbunelui rămâne critică. România are nevoie de producția pe cărbune într-un moment în care resursele sunt tot mai greu de asigurat, iar stocurile pun presiune pe funcționarea centralelor din Oltenia. Între timp, un primar din țară critică guvernul Bolojan că a decis să închidă Cariera Lupoaia.
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