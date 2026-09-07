Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Șofer de microbuz școlar, prins băut cu 14 elevi la bord, în Timiș: ce alcoolemie avea
Șofer prins băut
Un șofer care asigura transportul elevilor pe traseul dintre Jamu Mare și Gătaia, județul Timiș, a fost oprit de polițiști și testat pentru consumul de alcool. În microbuz se aflau 14 copii care mergeau spre școală.
Citește și
- 10:41Moldovean căutat în Mehedinți și Dolj după ce a fugit cu o mașină furată din Bulgaria, pe care a abandonat-o la Strehaia
- 10:32Damen Mangalia: Tribunalul Constanța decide luni prețul de vânzare. Cum vor fi plătite restanțele salariale de peste 30 de milioane de lei
- 10:15Carmen Iohannis nu se pensionează. Ce salariu încasează la liceu
- 10:09Câtă țuică poate produce o gospodărie în 2026? Ce prevede Codul fiscal
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News