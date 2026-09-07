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Șofer de microbuz școlar, prins băut cu 14 elevi la bord, în Timiș: ce alcoolemie avea

Șofer prins băut

Șofer prins băut

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 09:54

Un șofer care asigura transportul elevilor pe traseul dintre Jamu Mare și Gătaia, județul Timiș, a fost oprit de polițiști și testat pentru consumul de alcool. În microbuz se aflau 14 copii care mergeau spre școală.

Controlul a avut loc pe raza orașului Gătaia, fiind efectuat de polițiștii din cadrul formațiunii locale. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru abaterea constatată, conducătorul auto a primit o amendă în valoare de 4.325 de lei. Totodată, polițiștii i-au reținut permisul, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat timp de 909090 de zile.

Reprezentanții IPJ Timiș au transmis că acțiunile de verificare a transportului de elevi vor continua. Scopul controalelor este prevenirea accidentelor și sporirea siguranței copiilor care folosesc zilnic microbuzele școlare.

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