Șofer de microbuz școlar, prins băut cu 14 elevi la bord, în Timiș: ce alcoolemie avea

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 09:54

Un șofer care asigura transportul elevilor pe traseul dintre Jamu Mare și Gătaia, județul Timiș, a fost oprit de polițiști și testat pentru consumul de alcool. În microbuz se aflau 14 copii care mergeau spre școală.

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