„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu propus la Oscar, intră în cinematografele din România. Premieră de gală la Sala Palatului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 sept. 2026, 13:41

„Fjord”, noul film regizat de Cristian Mungiu, propunerea României la Oscar, va avea premiera națională pe 15 ianuarie 2027. Sebastian Stan și Renate Reinsve sunt așteptați la gala de la Sala Palatului.

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