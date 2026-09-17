„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu propus la Oscar, intră în cinematografele din România. Premieră de gală la Sala Palatului

„Fjord”, noul film regizat de Cristian Mungiu, propunerea României la Oscar, va avea premiera națională pe 15 ianuarie 2027. Sebastian Stan și Renate Reinsve sunt așteptați la gala de la Sala Palatului.
Lansarea în cinematografe va fi precedată de un eveniment de gală la Sala Palatului din București, la care sunt anunțați regizorul Cristian Mungiu, actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, dar și alți membri ai distribuției și ai echipei de producție.
Producția marchează un nou moment important în cariera cineastului român, după ce „Fjord” i-a adus lui Cristian Mungiu cel de-al doilea Palme d’Or. Înaintea lansării oficiale din România, publicul va putea vedea filmul într-o proiecție specială inclusă în programul festivalului Les Films de Cannes à Bucarest.
„Fjord”, proiectat simultan în România pe 24 octombrie
O proiecție națională a filmului „Fjord” este programată pentru 24 octombrie, de la ora 18:00, în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest. Organizatorii anunță că filmul va rula simultan în cinematografele care se vor alătura evenimentului, atât în București, cât și în alte orașe din țară.
În Capitală, una dintre proiecțiile speciale va avea loc la Ateneul Român. Biletele pentru evenimentul din 24 octombrie urmează să fie puse în vânzare începând cu 1 octombrie.
După vizionare, Cristian Mungiu va participa la un dialog cu spectatorii. Discuția va putea fi transmisă live și în alte săli de cinema interesate să preia intervenția regizorului, iar programul complet va fi publicat ulterior de cinematografele participante.
Evenimentul le va oferi spectatorilor ocazia să afle detalii despre realizarea filmului, traseul său prin festivalurile internaționale și strategia de promovare pregătită pentru sezonul premiilor din Statele Unite.
Premiera din SUA și campania pentru Oscar
„Fjord” este programat să intre în cinematografele din Statele Unite pe 9 octombrie. Filmul este susținut în campania americană de Neon, distribuitorul producției pe piața nord-americană.
Producția vizează mai multe categorii importante ale Premiilor Academiei, între care Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun scenariu original, Cea mai bună imagine, Cel mai bun actor în rol principal și Cea mai bună actriță în rol principal. În campanie sunt avute în vedere și categorii tehnice, precum decoruri, costume, montaj, set-dressing și casting.
Cristian Mungiu a transmis că reacțiile apărute în presa de specialitate din Statele Unite reprezintă un semnal încurajator pentru parcursul filmului.
„Mă bucur că «Fjord» a început bine în America şi că în acest moment mai multe publicaţii prestigioase ne-au inclus pe lista filmelor favorite pentru premiile Oscar la mai multe categorii. Este o oportunitate pe care cinematografia română nu a mai avut-o până acum, date fiind costurile campaniei de promovare în Statele Unite”, a declarat regizorul.
Cineastul a subliniat că publicul român poate contribui la vizibilitatea internațională a producției prin prezența în sălile de cinema, odată ce filmul va fi lansat în diferite teritorii.
„Primesc foarte multe încurajări de la compatrioţi din România, dar şi din alte ţări care îşi doresc un Oscar pentru România şi îi asigur că cel mai mare sprijin pe care ni-l pot da este să meargă să vadă filmul când va ieşi în cinematografe în ţările lor”, a mai spus Cristian Mungiu.
Peste 100 de țări vor distribui filmul
„Fjord” a fost cumpărat pentru distribuție în aproximativ 100 de țări. Prima lansare națională a avut loc în Franța, pe 19 august, unde filmul a depășit deja pragul de 500.000 de spectatori, potrivit informațiilor comunicate de echipa producției.
Filmul a ajuns și în cinematografele din Norvegia, țara în care se desfășoară acțiunea. Distribuția locală a început pe 4 septembrie, iar producția a atras până acum peste 30.000 de spectatori.
Campania din America de Nord a inclus deja participări la festivalurile de la Telluride și Toronto, unde proiecțiile „Fjord” s-au desfășurat cu sălile pline. Următoarea oprire importantă este Festivalul de Film de la New York, unde Sebastian Stan este așteptat să participe alături de Cristian Mungiu la promovarea filmului.
Până la debutul sezonului marilor premii de la Hollywood, în decembrie, „Fjord” ar urma să fie lansat în cinematografe din peste 40 de țări.
„Fjord”, prezent în marile festivaluri de film
Filmul lui Cristian Mungiu a fost selectat până acum la peste 50 de festivaluri internaționale. În această toamnă, producția va mai fi prezentată, printre altele, la BFI London Film Festival, Festivalul Internațional de Film de la San Sebastián, Festivalul Internațional de Film de la Busan și Festivalul de Film de la Roma.
Reacțiile apărute după primele proiecții internaționale au pus accentul pe tensiunea morală și socială a poveștii, dar și pe interpretarea lui Sebastian Stan. Presa americană a remarcat dimensiunea de dramă juridică a filmului și felul în care Cristian Mungiu construiește situații fără răspunsuri simplificate.
The Hollywood Reporter a scris că „Fjord” deschide discuții și ridică întrebări incomode despre lumea contemporană. The New York Post a remarcat, la rândul său, că regizorul lasă spectatorului libertatea de a decide cine are dreptate, pe măsură ce conflictul se complică.
Interpretarea lui Sebastian Stan a fost descrisă de unele publicații drept una dintre mizele majore ale filmului. Rotten Tomatoes a caracterizat prestația actorului drept transformatoare, în timp ce The Daily Beast a apreciat că rolul ar putea deveni unul definitoriu pentru cariera sa.