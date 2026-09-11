România va avea o nouă Capitală Europeană a Culturii în 2034. Când începe competiția

Scris de Darius Stănescu Publicat: 11 sept. 2026, 10:05

România va desemna, pentru a treia oară, un oraș care va purta titlul de Capitală Europeană a Culturii, în anul 2034. Comisia Europeană a anunțat calendarul orientativ al competiției, iar primele candidaturi sunt așteptate în toamna anului 2028.

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