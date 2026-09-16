Doliu în muzica franceză. A murit Catherine Ringer, vocea Les Rita Mitsouko. Artista, omagiată de președintele Macron

Publicat 16 sept. 2026, 09:12 Actualizat 16 sept. 2026, 09:33

Doliu uriaș în muzica franceză. Catherine Ringer, vocea inimitabilă a duo‑ului Les Rita Mitsouko, a murit la 68 de ani, răpusă de cancer. Artista, cunoscută pentru energia ei explozivă pe scenă și pentru activismul în apărarea drepturilor femeilor, dispare la 19 ani după partenerul ei artistic și de viață, Fred Chichin, răpus tot de cancer. Printre numeroasele personalități care au omagiat cariera lui Ringer și impactul uriaș al duo‑ului asupra culturii franceze s‑a numărat și președintele Emmanuel Macron.

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