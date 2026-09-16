Doliu în muzica franceză. A murit Catherine Ringer, vocea Les Rita Mitsouko. Artista, omagiată de președintele Macron

Doliu uriaș în muzica franceză. Catherine Ringer, vocea inimitabilă a duo‑ului Les Rita Mitsouko, a murit la 68 de ani, răpusă de cancer. Artista, cunoscută pentru energia ei explozivă pe scenă și pentru activismul în apărarea drepturilor femeilor, dispare la 19 ani după partenerul ei artistic și de viață, Fred Chichin, răpus tot de cancer. Printre numeroasele personalități care au omagiat cariera lui Ringer și impactul uriaș al duo‑ului asupra culturii franceze s‑a numărat și președintele Emmanuel Macron.
Catherine Ringer, solista inconfundabilă a duo‑ului Les Rita Mitsouko, a murit la vârsta de 68 de ani, răpusă de un cancer fulgerător. Vestea a zguduit lumea muzicii franceze, la 19 ani după dispariția lui Fred Chichin, partenerul ei de scenă și de viață.
Macron: Catherine Ringer a fost profund franceză
Președintele Emmanuel Macron a transmis un mesaj emoționant pe X, în care a descris-o pe artista drept „inclasificabilă, ireverențioasă și profund franceză”. Macron a atașat și secvența video în care Ringer a reinterpretat La Marseillaise în 2024, la ceremonia dedicată înscrierii dreptului la avort în Constituție.
Publicațiile franceze Le Monde, Libération, Paris Match și Actuel au dedicat articole ample artistei, subliniind influența uriașă a duo‑ului Rita Mitsouko asupra muzicii pop și rock franceze din ultimele patru decenii.
„O voce care a sfidat convențiile și a reinventat libertatea scenică”, amintind că Rita Mitsouko „au adus o doză de nebunie și poezie în cultura pop franceză” - Le Monde.
„Ringer și Chichin au fost un cuplu artistic imposibil de clasificat, între punk, cabaret și poezie urbană” - Libération.
„Les Rita Mitsouko au fost simbolul unei Franțe care dansa fără complexe, între revoltă și eleganță” - Actuel.
Cunoscuta formație americană Sparks, care a colaborat cu Les Rita Mitsouko în anii '80, i-a adus un omagiu emoționant lui Catherine Ringer.
Nu a existat nimeni ca ea. O adevărată forță a naturii. A fost un dar să lucrez cu ea (și cu Fred) și un dar și mai mare să o pot numi prietenă. Catherine a fost cu adevărat specială, iar Franța nu va mai fi la fel fără ea, au scris frații Russel și Ron Mael.
„Le Chic et le Choc” - revoluția subversivă care l-a aruncat în irelevanță pe Gainsbourg
Catherine Ringer a fondat Les Rita Mitsouko alături de Fred Chichin la începutul anilor 1980. Împreună, au marcat profund scena muzicală franceză prin piese greu clasificabile precum „Marcia Baïla”, „C’est comme ça”, „Andy”, „Les Histoires d’A” sau „Y’a de la haine”.
Supranumiți „Le Chic et le Choc”, Catherine Ringer și Fred Chichin au impus propria formulă muzicală în care au combinat eleganță teatrală, costume extravagante și influențe punk, cabaret și pop experimental — un amestec care i‑a transformat, cum nota RFI, într‑un „OZN pe cerul muzicii franceze a anilor ’80”, capabili să livreze hituri fără să‑și domolească radicalitatea artistică.
Un episod emblematic este schimbul dur de replici dintre Serge Gainsbourg și Catherine Ringer, din 1986. Incidentul s-a petrecut în direct, pe platoul emisiunii „Mon Zénith à moi” de pe Canal+: cunoscutul compozitor, cunoscut pentru provocările sale, a insultat‑o pe Ringer, numind‑o „prostituată” din cauza trecutului ei în filme erotice. Ringer i‑a răspuns ferm, punându‑l la punct și afirmând că nu acceptă nicio formă de umilire.