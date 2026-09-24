Radioterapia în tratamentul cancerului pulmonar

Radioterapia are un rol important în tratamentul cancerului pulmonar, iar indicația este stabilită în cadrul comisiei oncologice multidisciplinare, în funcție de tipul tumorii, stadiul bolii și starea generală a pacientului.
În anumite situații, poate reprezenta tratamentul principal sau poate fi asociată cu chimioterapia și alte terapii oncologice. În boala metastatică, radioterapia poate fi utilizată și pentru controlul unor simptome sau al anumitor leziuni.
Tehnicile moderne de radioterapie permit administrarea precisă a dozei de radiații la nivelul tumorii, cu protejarea cât mai bună a țesuturilor sănătoase din jur. Planul de tratament este stabilit individual, astfel încât doza, zona tratată și numărul de ședințe să fie adaptate particularităților fiecărui caz.
Aflați mai mult despre rolul radioterapiei în tratamentul cancerului pulmonar de la Dr. Matei Bâră, medic primar radioterapie, șeful Departamentului de Radioterapie de la Centrul Oncologic SANADOR.
Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.