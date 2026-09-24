Radioterapia în tratamentul cancerului pulmonar

Scris de Catalina Anghel Publicat: 24 sept. 2026, 09:55

Radioterapia are un rol important în tratamentul cancerului pulmonar, iar indicația este stabilită în cadrul comisiei oncologice multidisciplinare, în funcție de tipul tumorii, stadiul bolii și starea generală a pacientului.

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