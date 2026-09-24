Palpitații, tensiune mare sau durere în piept? Când simptomele merită evaluate de cardiolog

Palpitațiile, valorile mari ale tensiunii arteriale sau o durere în piept pot apărea din motive foarte diferite. Uneori sunt episoade trecătoare, fără o cauză cardiovasculară gravă. Alteori pot fi primele semne ale unei probleme care merită investigată.
Dificultatea este că simptome asemănătoare pot apărea atât în afecțiuni cardiace, cât și în probleme digestive, respiratorii, endocrine sau în perioade de stres intens. Din acest motiv, interpretarea lor doar după felul în care se simt poate fi înșelătoare.
În cazul simptomelor recurente sau al factorilor de risc cardiovascular, evaluarea medicală poate stabili dacă este suficientă monitorizarea sau sunt necesare investigații suplimentare.
Palpitațiile nu înseamnă automat o boală de inimă
Prin palpitații, oamenii descriu senzații diferite: inima pare că bate foarte repede, foarte puternic, neregulat sau că „sare” câte o bătaie.
Ele pot apărea după consum excesiv de cafea, alcool, lipsă de somn, efort sau stres. Pot exista însă și cauze precum tulburările de ritm cardiac, anemia, problemele tiroidiene sau anumite medicamente.
De aceea, nu simpla apariție a palpitațiilor stabilește cât de important este simptomul, ci contextul.
Merită discutate cu medicul atunci când episoadele se repetă, apar fără un factor declanșator evident, durează mai mult sau sunt însoțite de amețeală, dificultăți de respirație, slăbiciune ori disconfort toracic.
Pentru cei care vor să înțeleagă mai bine diferența dintre episoadele frecvente și situațiile care justifică evaluarea medicală, Clinica Prevencia explică separat când palpitațiile trebuie evaluate de cardiolog.
O valoare mare a tensiunii nu trebuie interpretată izolat
O altă situație frecventă este descoperirea unei valori crescute a tensiunii arteriale.
O singură măsurătoare nu stabilește automat diagnosticul de hipertensiune. Tensiunea poate fi influențată temporar de stres, durere, efort, cafeină sau chiar de emoția produsă de consultația medicală.
Mai important este dacă valorile crescute se repetă.
Măsurarea corectă acasă, în condiții similare și pe o perioadă stabilită împreună cu medicul, poate oferi informații mult mai relevante decât o citire accidentală.
În funcție de situație, medicul poate recomanda evaluarea factorilor de risc cardiovascular, analize, electrocardiogramă, ecocardiografie sau monitorizarea tensiunii pe o perioadă mai lungă.
Scopul investigațiilor nu este efectuarea unui număr cât mai mare de teste, ci alegerea celor care pot răspunde unei întrebări medicale concrete.
Durerea în piept trebuie privită diferit
Durerea toracică este simptomul pentru care diferența dintre evaluarea programată și urgență devine esențială.
Nu orice durere în piept provine de la inimă. Refluxul gastroesofagian, afecțiunile musculare, problemele respiratorii și alte cauze pot produce simptome asemănătoare.
În schimb, o durere sau o senzație de presiune apărută brusc, mai ales dacă este intensă ori este însoțită de lipsă de aer, transpirații, greață, amețeală sau durere care se extinde spre braț, umăr, spate, gât ori mandibulă, necesită evaluare medicală imediată.
Într-o asemenea situație, programarea obișnuită la cardiolog nu este primul pas. Trebuie solicitat ajutor medical de urgență, inclusiv prin 112 atunci când simptomele sunt severe sau sugerează un eveniment cardiovascular acut.
În schimb, dacă disconfortul nu are caracter de urgență, dar reapare la efort, persistă sau este asociat cu alți factori de risc, evaluarea cardiologică poate ajuta la identificarea cauzei.
Ce poate clarifica un consult cardiologic
Consultația începe, de regulă, cu lucrurile simple: simptomele, momentul în care apar, durata lor, bolile cunoscute, tratamentele existente și istoricul familial.
Contează și factori precum hipertensiunea, diabetul, colesterolul crescut, fumatul, excesul ponderal sau antecedentele cardiovasculare în familie.
Investigațiile sunt apoi alese în funcție de aceste informații.
Electrocardiograma poate analiza activitatea electrică a inimii în momentul examinării. Ecocardiografia oferă informații despre structura și funcționarea inimii, iar monitorizarea Holter poate fi utilă atunci când medicul trebuie să urmărească ritmul cardiac sau tensiunea pe o perioadă mai lungă.
Un pacient cu palpitații rare poate avea nevoie de un traseu diferit de cineva cu hipertensiune cunoscută sau de o persoană care acuză durere în piept la efort.
Prevencia a organizat aceste informații într-un ghid de cardiologie despre consultație, EKG, Holter și evaluarea cardiovasculară, tocmai pentru a explica diferența dintre simptome, consultație și investigațiile care pot urma.
Când are sens controlul chiar dacă simptomele sunt discrete
Cardiologia nu se adresează doar persoanelor care au deja un diagnostic.
Evaluarea poate fi utilă și atunci când există factori de risc cardiovascular, antecedente familiale importante sau valori repetat modificate ale tensiunii ori colesterolului.
O persoană care se simte bine poate avea hipertensiune sau valori crescute ale colesterolului fără simptome evidente. Invers, un simptom care pare alarmant nu înseamnă automat existența unei boli cardiace severe.
Diferența nu poate fi stabilită corect doar din simptome sau din informațiile găsite online.
Consultațiile pot fi accesate și prin CAS
Pentru pacienții asigurați, consultația de specialitate poate fi disponibilă și prin sistemul public, în funcție de contractarea și disponibilitatea existentă.
La Prevencia există posibilitatea de programare pentru consultații de cardiologie prin CAS, pe baza unui bilet de trimitere valabil și în limita locurilor disponibile.
În funcție de evaluarea medicului, pot fi recomandate ulterior investigațiile necesare, monitorizare sau control periodic.
Cel mai important este însă traseul corect. O problemă acută și severă trebuie evaluată ca urgență. Simptomele recurente, valorile tensionale repetat crescute sau factorii de risc cardiovascular justifică, în schimb, o evaluare programată.
Palpitațiile, hipertensiunea și durerea în piept nu sunt diagnostice în sine. Sunt informații pe care organismul le oferă și care trebuie interpretate în context. Uneori concluzia va fi liniștitoare. Alteori, evaluarea făcută la timp poate identifica o problemă înainte ca aceasta să producă o complicație.