Palpitații, tensiune mare sau durere în piept? Când simptomele merită evaluate de cardiolog

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 sept. 2026, 18:55

Palpitațiile, valorile mari ale tensiunii arteriale sau o durere în piept pot apărea din motive foarte diferite. Uneori sunt episoade trecătoare, fără o cauză cardiovasculară gravă. Alteori pot fi primele semne ale unei probleme care merită investigată.

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