Realitatea.NET
Locale· 2 min citire

Femeie de 67 de ani, hărțuită luni întregi de un vecin. Bărbatul nu a acceptat că a fost refuzat

Hărțuitor

Hărțuitor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 19:01

O femeie în vârstă de 67 de ani din județul Dolj a ajuns să trăiască în teamă după ce un vecin de 68 de ani ar fi început să o urmărească și să o aștepte în apropierea locuinței, după ce aceasta i-ar fi respins propunerea de a începe o relație.

Incidentul s-a petrecut în localitatea Cetate, unde femeia se mutase recent pentru a avea grijă de tatăl său. Situația dintre cei doi vecini s-a schimbat treptat, după ce bărbatul obișnuia să meargă în gospodăria familiei pentru a-i ajuta cu diferite treburi.

Potrivit informațiilor rezultate în urma anchetei, vecinul ar fi început să manifeste un interes sentimental față de femeie și i-ar fi propus acesteia să formeze un cuplu. Femeia l-ar fi refuzat, însă bărbatul nu ar fi acceptat răspunsul.

Vecinul ar fi urmărit-o aproape permanent

Din luna iunie, comportamentul bărbatului s-ar fi schimbat radical. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi început să o urmărească în mod repetat pe femeie și să petreacă perioade îndelungate în apropierea casei sale.

De asemenea, bărbatul ar fi așteptat ca femeia să iasă din locuință, ar fi strigat la poarta gospodăriei și ar fi mers în urma ei atunci când aceasta se deplasa pe stradă.

Comportamentul repetat al vecinului i-ar fi provocat femeii o stare accentuată de teamă, se arată în presa locală. Aceasta le-a spus polițiștilor că incidentele îi afectaseră viața de zi cu zi și că ajunsese să se simtă în nesiguranță în propria comunitate.

În cele din urmă, femeia a decis să ceară ajutorul autorităților și a depus o plângere împotriva bărbatului.

Bărbatul a fost reținut pentru hărțuire

Polițiștii au deschis o anchetă, iar în urma cercetărilor bărbatul de 68 de ani a fost reținut, fiind cercetat pentru hărțuire.

Anchetatorii urmează să stabilească exact împrejurările în care s-au produs incidentele și să administreze probele necesare în dosar.

În acest caz, procurorii intenționează să solicite instanței arestarea preventivă a bărbatului, urmând ca judecătorul să decidă asupra măsurii preventive.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

femeie hartuitahartuita de vecincaz dolj

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe