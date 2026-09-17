Femeie de 67 de ani, hărțuită luni întregi de un vecin. Bărbatul nu a acceptat că a fost refuzat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 19:01

O femeie în vârstă de 67 de ani din județul Dolj a ajuns să trăiască în teamă după ce un vecin de 68 de ani ar fi început să o urmărească și să o aștepte în apropierea locuinței, după ce aceasta i-ar fi respins propunerea de a începe o relație.

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