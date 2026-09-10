Comisia Europeană își mută resursele pentru a ține pasul cu reformele Republicii Moldova. Aderarea rămâne legată de Ucraina

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 19:52

Comisia Europeană a început să redistribuie resurse interne către dosarul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, după ce ritmul reformelor implementate la Chișinău a depășit capacitatea structurilor de la Bruxelles de a evalua și monitoriza rapid progresele.

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