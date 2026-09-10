Comisia Europeană își mută resursele pentru a ține pasul cu reformele Republicii Moldova. Aderarea rămâne legată de Ucraina

Comisia Europeană a început să redistribuie resurse interne către dosarul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, după ce ritmul reformelor implementate la Chișinău a depășit capacitatea structurilor de la Bruxelles de a evalua și monitoriza rapid progresele.
Executivul european își concentrează acum o parte mai mare din capacitatea administrativă asupra statelor candidate care înaintează cel mai repede în procesul de pregătire pentru aderare. În cazul Republicii Moldova, această decizie vine pe fondul accelerării reformelor cerute pentru apropierea de standardele UE.
Bruxellesul încearcă să recupereze ritmul
Surse europene au declarat că autoritățile de la Chișinău au avansat atât de rapid cu măsurile necesare pentru integrarea europeană, încât Comisia Europeană a fost nevoită să își adapteze prioritățile interne. Resursele existente sunt redirecționate pentru urmărirea etapelor de reformă și pentru pregătirea următoarelor faze din negocierile de aderare.
Departamentul pentru extindere al Comisiei se confruntă, în același timp, cu mai multe dosare de aderare care evoluează în paralel. Din acest motiv, instituția alege să acorde o atenție suplimentară țărilor care înregistrează rezultate rapide în îndeplinirea criteriilor stabilite la nivel european.
Mesajul transmis de Bruxelles este unul favorabil pentru Chișinău: ritmul reformelor nu este doar observat, ci produce și consecințe concrete în modul în care Comisia își organizează activitatea de monitorizare.
Marta Kos: Reformele Moldovei „dau roade”
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a discutat recent cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, despre următoarele etape ale parcursului european al țării.
„Rezultatele impresionante ale Moldovei în ceea ce privește reformele legate de UE încep să dea roade. Am avut o discuție bună cu noul prim-ministru, Vasile Tofan, în cadrul căreia am discutat următorii pași pe calea aderării Moldovei la UE”, a transmis Marta Kos într-un mesaj publicat pe X.
În plus, comisara europeană a anunțat că procedurile pentru acordarea unei noi tranșe din Planul de creștere destinat Republicii Moldova se află în faza finală. Potrivit informațiilor apărute după discuția Kos–Tofan, Chișinăul a îndeplinit 93% dintre obiectivele de reformă aferente acestui mecanism, un nivel prezentat drept cel mai ridicat dintre statele candidate care beneficiază de planuri europene similare.
Aderarea Moldovei, influențată de dosarul Ucrainei
Din punct de vedere tehnic, Republica Moldova avansează mai repede decât Ucraina în îndeplinirea unor reforme necesare aderării. Totuși, progresul Chișinăului nu depinde doar de propriul calendar, deoarece traseele europene ale celor două țări au rămas strâns asociate politic.
Republica Moldova și Ucraina au depus cererile de aderare la Uniunea Europeană în 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse pe scară largă împotriva Ucrainei. Liderii UE au decis, în decembrie 2023, deschiderea negocierilor de aderare pentru ambele state.
În cazul Kievului, avansarea negocierilor a fost încetinită de poziția Ungariei. Noul guvern de la Budapesta, condus de Péter Magyar, a manifestat mai multă flexibilitate decât precedentul executiv condus de Viktor Orbán, însă continuă să respingă ideea unei aderări accelerate a Ucrainei și condiționează sprijinul de soluționarea unor chestiuni privind drepturile minorității maghiare din Ucraina.
Această blocare are efecte indirecte și asupra Republicii Moldova. Chiar dacă autoritățile moldovenești bifează mai repede reformele, separarea clară a celor două dosare ar putea deveni complicată politic în interiorul Uniunii Europene.