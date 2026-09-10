Un bărbat orb s-a urcat băut la volan și a condus 240 de kilometri

Publicat 10 sept. 2026, 18:25 Sursă Realitatea PLUS

Caz incredibil în Marea Britanie. Un bărbat nevăzător s-a urcat băut la volan și a condus aproximativ 240 de kilometri. După ce a fost oprit de polițiști, individul a avut o explicație halucinantă. Acesta le-a spus agenților că s-a orientat după luminile unui camion.

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