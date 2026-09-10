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Un bărbat orb s-a urcat băut la volan și a condus 240 de kilometri

Șofer orb

Șofer orb

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat10 sept. 2026, 18:25
SursăRealitatea PLUS

Caz incredibil în Marea Britanie. Un bărbat nevăzător s-a urcat băut la volan și a condus aproximativ 240 de kilometri. După ce a fost oprit de polițiști, individul a avut o explicație halucinantă. Acesta le-a spus agenților că s-a orientat după luminile unui camion.

Un bărbat, din Marea Britanie, a condus o mașină deși era orb

Șoferii au sunat la numărul de urgență, după ce au observat că bărbatul circula haotic pe străzi.

Individul a fost tras pe dreapta de polițiști, moment în care agenții au văzut că acesta este orb și se află sub influența băuturilor alcoolice.

Conform presei din străinătate, în timpul drumului, bărbatul a oprit inclusiv pentru a alimenta la o benzinărie.

Potrivit primelor informații, bărbatul voia să ajungă în Scoția.

El a explicat că a plecat de acasă din cauza tensiunilor pe care le are cu partenera. În urma incidentului, individul a fost condamnat la 3 luni de închisoare cu suspendare.

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