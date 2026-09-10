Spionii sud-coreeni caută răspunsul: Are Kim Jong Un un fiu?

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 sept. 2026, 16:17

Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud investighează informațiile potrivit cărora Kim Jong Un ar avea un fiu mai mare. În același timp, agenția consideră în continuare că fiica liderului nord-coreean este cel mai probabil succesor al acestuia.

Distribuie articolul