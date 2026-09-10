Spionii sud-coreeni caută răspunsul: Are Kim Jong Un un fiu?

Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud investighează informațiile potrivit cărora Kim Jong Un ar avea un fiu mai mare. În același timp, agenția consideră în continuare că fiica liderului nord-coreean este cel mai probabil succesor al acestuia.
Serviciile de informații din Coreea de Sud încearcă să stabilească dacă liderul nord-coreean Kim Jong Un are un fiu mai mare, după apariția unor informații contradictorii privind familia acestuia. Agenția sud-coreeană de informații, NIS, menține însă evaluarea potrivit căreia fiica liderului de la Phenian este în prezent cea mai probabilă succesoare a acestuia.
Declarația NIS vine după apariția unor relatări în presa sud-coreeană potrivit cărora serviciile de informații ar fi ajuns la concluzia că Kim Jong Un nu are un fiu cu soția sa, Ri Sol Ju.
Un posibil fiu nu ar fi considerat succesor
Potrivit Associated Press, NIS a precizat că verificările privind existența unui fiu mai mare nu sunt finalizate.
Chiar dacă informația privind existența acestuia s-ar confirma, serviciul sud-coreean consideră că băiatul nu ar avea, în actualele condiții, statutul necesar pentru a fi considerat succesorul lui Kim Jong Un.
Liderul nord-coreean a preluat conducerea țării în 2011, după moartea tatălui său, Kim Jong Il.
Kim Ju Ae, considerată principala candidată la succesiune
În ultimii ani, atenția s-a concentrat asupra fiicei lui Kim Jong Un, identificată în general drept Kim Ju Ae și despre care se estimează că are aproximativ 13 ani.
NIS a afirmat anterior că aceasta este cea mai probabilă persoană care ar putea prelua, în viitor, conducerea Coreei de Nord.
Agenția sud-coreeană își bazează evaluarea pe o analiză a aparițiilor publice ale fetei, dar și pe modul în care aceasta este prezentată în cadrul evenimentelor oficiale și în presa de stat nord-coreeană.
Fiica lui Kim apare tot mai des la evenimente importante
Kim Ju Ae a început să fie prezentă în mod constant alături de tatăl său începând de la sfârșitul anului 2022.
Ea a participat la evenimente cu o puternică încărcătură politică și militară, inclusiv la lansări de rachete și parade militare.
Presa oficială de la Phenian a folosit pentru ea formule elogioase și a prezentat-o drept unul dintre copiii preferați ai liderului nord-coreean. Aparițiile publice alături de Kim Jong Un au devenit tot mai frecvente, iar statutul său pare să fi crescut treptat.
Identitatea ei a fost asociată public cu Kim Ju Ae în urma declarațiilor fostului baschetbalist american Dennis Rodman. Acesta a povestit după o vizită în Coreea de Nord, în 2013, că a ținut în brațe copilul lui Kim Jong Un.
Kim Jong Un ar mai avea un copil
NIS a transmis că familia liderului nord-coreean ar putea include și un copil mai mic.
Sexul acestuia nu a fost confirmat public, iar informațiile disponibile despre el sunt limitate.
În cazul presupusului fiu mai mare, serviciile sud-coreene continuă verificările. Potrivit evaluării prezentate de NIS, însă, chiar confirmarea existenței acestuia nu ar schimba în acest moment poziția lui Kim Ju Ae în ceea ce privește succesiunea.
De ce este atât de importantă problema succesiunii
Identitatea posibilului moștenitor al lui Kim Jong Un reprezintă o temă urmărită atent de serviciile de informații și de analiștii internaționali.
Coreea de Nord are o tradiție politică dominată de bărbați. De la fondarea statului, în 1948, conducerea a fost transmisă în interiorul familiei Kim de la Kim Il Sung la fiul său, Kim Jong Il, iar apoi la Kim Jong Un.
Posibilitatea ca puterea să ajungă pentru prima dată la o femeie ridică, prin urmare, numeroase întrebări privind viitorul regimului de la Phenian.
Experții se întreabă dacă elita nord-coreeană ar accepta o femeie la conducere
Unii specialiști sunt sceptici în privința unei eventuale succesiuni feminine. Unul dintre argumentele invocate este faptul că structurile de putere din Coreea de Nord sunt profund marcate de tradiții patriarhale și de dominația masculină.
În acest context, rămâne de văzut dacă oficialii nord-coreeni, în special cei care au acumulat putere și influență în timpul conducerii celor trei generații ale familiei Kim, ar accepta fără opoziție o femeie în fruntea statului.
Există și un alt scenariu analizat de experți: dacă Kim Ju Ae ar ajunge lider și ulterior s-ar căsători cu un bărbat din afara familiei Kim, problema succesiunii ar putea deveni și mai complicată. Într-un asemenea caz, puterea ar putea ajunge, la următoarea generație, la copilul cuplului, ceea ce ar modifica pentru prima dată în mod semnificativ continuitatea dinastiei politice nord-coreene.
Deocamdată, însă, NIS continuă să verifice informațiile despre familia lui Kim Jong Un, iar statutul lui Kim Ju Ae rămâne cel mai important indiciu public privind viitorul succesiunii de la Phenian.