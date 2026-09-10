Frontiera Poloniei cu Belarus, luată din nou cu asalt. Cele mai ingenioase metode folosite de migranți VIDEO

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 10 sept. 2026, 16:32

Trecerea ilegală a frontierei dintre Polonia și Belarus a devenit o situație cu care grănicerii polonezi s-au obișnuit. În doar câteva zile, autoritățile de la Varșovia au raportat peste 50 de tentative de traversare ilegală, toate fiind împiedicat

Distribuie articolul