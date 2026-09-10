Frontiera Poloniei cu Belarus, luată din nou cu asalt. Cele mai ingenioase metode folosite de migranți VIDEO
Foto: Profimedia
Trecerea ilegală a frontierei dintre Polonia și Belarus a devenit o situație cu care grănicerii polonezi s-au obișnuit. În doar câteva zile, autoritățile de la Varșovia au raportat peste 50 de tentative de traversare ilegală, toate fiind împiedicat
Polițiștii de frontieră polonezi susțin că au înregistrat o eficiență de 100% în blocarea tentativelor în acest an, după ce peste 410 încercări de trecere ilegală au fost dejucate de la începutul lui 2026.
În numeroase situații, migranții renunță și se retrag în Belarus atunci când observă patrulele poloneze. Cu toate acestea, presiunea asupra frontierei nu a dispărut, iar zona punctului de trecere Narewka, din regiunea Podlaskie, continuă să fie vizată.
Un grup a încercat să taie gardul cu un fierăstrău electric
Unul dintre incidentele care arată modul în care sunt organizate aceste tentative a avut loc în apropierea Belarusului, în zona Czeremcha, pe 21 martie. Autoritățile poloneze au reușit atunci să oprească o încercare de trecere ilegală a frontierei.
Poliția de Frontieră poloneză a făcut publice imagini în care apare un grup de persoane care încearcă să treacă de bariera metalică. Pentru a-și crea o cale de acces, membrii grupului au folosit un fierăstrău electric și au încercat să taie poarta metalică.
Imaginile surprind scânteile produse în momentul în care unealta este folosită asupra structurii metalice. În același timp, în apropierea gardului pot fi văzute vehicule militare și civile care se deplasează rapid spre zona incidentului.
Intervenția forțelor poloneze a pus capăt tentativei. Militarii au ajuns la fața locului și au imobilizat persoanele implicate, obligând grupul să se așeze la pământ.
Autoritățile au confirmat că tentativa de traversare ilegală a fost oprită prin intervenția comună a polițiștilor de frontieră polonezi și a militarilor din Armata Poloniei.
Cum a devenit frontiera polono-belarusă un punct fierbinte
Problemele de la granița dintre Polonia și Belarus se desfășoară din 2021. Autoritățile de la Varșovia, dar și liderii Uniunii Europene, au descris situația drept un război hibrid despre care susțin că este orchestrat de regimul condus de Aleksandr Lukașenko.
În acest context, tentativele de trecere ilegală nu sunt privite de partea poloneză drept simple acțiuni individuale ale migranților. Informațiile prezentate de Ministerul Apărării din Polonia indică existența unei implicări a serviciilor de securitate din Belarus, care ar oferi sprijin și instrucțiuni persoanelor aflate în apropierea frontierei.
Migranții ar fi instruiți când să atace bariera
Una dintre metodele descrise de autoritățile poloneze se referă la sincronizarea tentativelor de traversare cu schimburile de gardă ale polițiștilor de frontieră.
Potrivit informațiilor prezentate de serviciile poloneze, migranții ar cunoaște orele exacte la care au loc schimburile de personal și ar încerca să profite de aceste intervale pentru a acționa atunci când consideră că există o vulnerabilitate mai mare.
Nu este vorba doar despre alegerea momentului. Persoanele care încearcă să treacă frontiera ar primi și instrucțiuni referitoare la metodele prin care pot evita detectarea.
Vegetația și ștergerea urmelor, folosite pentru evitarea camerelor
Printre tehnicile despre care autoritățile poloneze afirmă că sunt transmise migranților se află metode de camuflaj și de eliminare a urmelor.
Aceștia ar fi instruiți să folosească vegetația din zonă pentru a evita detectarea de către camerele cu termoviziune. În același timp, ar primi indicații privind modul în care să își șteargă urmele după deplasarea prin zona de frontieră.
Astfel de metode sunt prezentate de partea poloneză ca indicii că tentativele nu sunt desfășurate exclusiv spontan, ci pot beneficia de sprijin logistic și operațional.
De la unelte grele la obiecte improvizate folosite împotriva grănicerilor
Incidentele din regiunea Podlaskie au inclus și situații în care grupuri numeroase de migranți au apelat la obiecte improvizate pentru a forța sau a deteriora bariera.
În unele cazuri, au fost folosite toalete ecologice portabile pe post de berbeci. Alte grupuri au recurs la unelte grele pentru tăierea elementelor de protecție ale frontierei.
Au existat, de asemenea, incidente în care asupra forțelor de ordine au fost aruncate pietre. Aceste situații au contribuit la imaginea unei frontiere unde intervențiile nu se limitează la încercări discrete de traversare, ci pot degenera în confruntări directe.
Tentativele de trecere au scăzut în 2026
În paralel cu aceste incidente, datele prezentate pentru 2026 indică o schimbare majoră în ceea ce privește amploarea fenomenului.
În prima jumătate a anului 2025, Polonia înregistra peste 15.500 de tentative de trecere ilegală a frontierei. Pentru aceeași perioadă din 2026, numărul menționat în datele prezentate a coborât la sub 250 de tentative, ceea ce reprezintă o reducere de peste 98%.
Scăderea este pusă în legătură cu înăsprirea legislației poloneze și cu măsurile adoptate pentru consolidarea controlului la frontiera cu Belarus.
În același timp, polițiștii de frontieră polonezi au raportat peste 410 tentative dejucate de la începutul anului 2026, în condițiile în care susțin că toate încercările au fost blocate.
Polonia a suspendat dreptul de a cere azil după trecerea ilegală
Un element important al strategiei adoptate de Varșovia îl reprezintă suspendarea dreptului de a solicita azil pentru persoanele care trec ilegal frontiera dinspre Belarus.
Măsura a fost adoptată începând din martie 2025 și a fost prezentată drept una temporară. Suspendarea este prelungită succesiv la intervale de 60 de zile de către Parlamentul polonez.
Decizia a generat controverse, însă autoritățile poloneze au inclus-o în setul de măsuri destinate reducerii presiunii exercitate asupra frontierei și limitării tentativelor de traversare ilegală.
Bariera de 5,5 metri a schimbat metodele folosite la graniță
Pe măsură ce bariera metalică ridicată la frontieră a devenit tot mai dificil de depășit, metodele utilizate pentru trecerea ilegală au început să se schimbe.
Structura metalică are 5,5 metri înălțime, iar imposibilitatea de a o traversa cu ușurință a determinat reorientarea rețelelor de traficanți.
În locul atacurilor directe asupra barierei, autoritățile din regiune au ajuns să descopere și alte metode de infiltrare.
Tunelurile clandestine au devenit noua provocare
În cursul verii anului 2026, autoritățile de frontieră din Polonia, Lituania și, în special, Letonia au descoperit o rețea complexă de tuneluri subterane clandestine.
Acestea sunt descrise ca fiind similare, prin modul de utilizare, cu tunelurile întâlnite în Orientul Mijlociu. Rețelele subterane ar fi fost folosite pentru infiltrarea migranților, iar autoritățile au luat în calcul și posibilitatea utilizării lor pentru contrabanda cu materiale periculoase.
Apariția acestor tuneluri indică o schimbare a metodelor folosite în zona frontierei, după ce bariera metalică a făcut mai dificilă traversarea directă.
Presiunea rămâne astfel concentrată asupra frontierei polono-belarusă, în special în regiunea Podlaskie și în zona Narewka, unde autoritățile continuă să blocheze tentativele de trecere ilegală.
Citește și
- 16:20Româncă, ucisă în Irlanda. Bărbatul condamnat pentru crimă a pledat vinovat și într-un dosar privind terorismul
- 16:17Spionii sud-coreeni caută răspunsul: Are Kim Jong Un un fiu?
- 15:55Românii care pleacă în Italia, avertizați de MAE. Două zile de greve vor afecta traficul aerian
- 15:44Schimbări majore, în Italia. Crește vârsta de pensionare, scade valoarea pensiei
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News