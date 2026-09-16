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Locale· 2 min citire
Două femei din Alba au găsit un card pe stradă și au făcut cumpărături de 2.000 de lei. Ce au pățit ulterior
Card bancar
Două femei din Teiuș, județul Alba, au ajuns în atenția polițiștilor după ce ar fi găsit un card bancar pe stradă și, în loc să îl predea sau să anunțe autoritățile, l-ar fi folosit pentru cumpărături. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi făcut mai multe comenzi online, valoarea produselor ajungând la aproximativ 2.000 de lei.
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