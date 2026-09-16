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Două femei din Alba au găsit un card pe stradă și au făcut cumpărături de 2.000 de lei. Ce au pățit ulterior

Card bancar

Card bancar

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 sept. 2026, 20:10

Două femei din Teiuș, județul Alba, au ajuns în atenția polițiștilor după ce ar fi găsit un card bancar pe stradă și, în loc să îl predea sau să anunțe autoritățile, l-ar fi folosit pentru cumpărături. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi făcut mai multe comenzi online, valoarea produselor ajungând la aproximativ 2.000 de lei.

Incidentul a ieșit la iveală după ce proprietara cardului și-a dat seama că acesta dispăruse și a sesizat banca și poliția.

Au găsit cardul și au început să facă achiziții online

Cele două femei, în vârstă de 45 și 24 de ani, ar fi găsit cardul în urmă cu aproximativ trei săptămâni, pe o stradă din Teiuș, potrivit presei locale.

În loc să îl predea autorităților ori să încerce să ia legătura cu persoana căreia îi aparținea, suspectele ar fi mers acasă și ar fi început să îl folosească.

Conform informațiilor din anchetă, femeile ar fi plasat mai multe comenzi pe internet, cumpărând în special articole vestimentare. Valoarea acestor cumpărături s-ar fi ridicat la aproximativ 2.000 de lei.

Ulterior, cardul ar fi fost folosit și pentru achiziționarea unor produse alimentare dintr-un magazin.

Proprietara a observat după câteva zile că nu mai are cardul

Femeia căreia îi aparținea cardul are 49 de ani. Aceasta ar fi realizat abia după câteva zile că instrumentul de plată dispăruse.

După ce a constatat lipsa cardului, proprietara a contactat reprezentanții băncii și a sesizat poliția.

În urma cercetărilor, oamenii legii au reușit să identifice cele două persoane suspectate că ar fi folosit cardul.

Polițiștii au găsit cardul în timpul perchezițiilor

Anchetatorii au efectuat percheziții în cadrul dosarului, iar în urma acestora au descoperit și cardul bancar despre care se sesizase dispariția.

Cele două femei au fost reținute și sunt cercetate penal pentru însușirea bunului găsit și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor tranzacțiilor efectuate cu respectivul card și a întregului prejudiciu.

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