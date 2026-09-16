Bărbat de 59 de ani, bătut și dezbrăcat pe stradă în Mureș. Doi tineri au fost reținuți

Un bărbat în vârstă de 59 de ani din județul Mureș a ajuns la spital după ce ar fi fost atacat pe stradă de doi tineri. Victima susține că agresorii i-ar fi cerut bani, iar după ce le-a spus că nu are, cei doi l-ar fi lovit și l-ar fi dezbrăcat complet.
Incidentul a avut loc în localitatea Bistra Mureșului. Bărbatul se îndrepta spre casă când ar fi fost oprit de cei doi tineri, pe care îi cunoștea din vedere.
Victima spune că a fost atacată după ce le-a spus că nu are bani
Potrivit declarațiilor bărbatului pentru știrileprotv.ro, cei doi i-ar fi cerut bani. Pentru că le-a răspuns că nu are asupra sa, situația ar fi degenerat rapid.
Victima a povestit că a fost lovită în repetate rânduri și că agresorii ar fi amenințat-o cu moartea.
În urma agresiunii, acesta ar fi rămas inconștient pe marginea drumului.
Un localnic a sunat la 112
Bărbatul a fost găsit de un trecător, care a observat victima și a solicitat ajutor prin numărul unic de urgență 112.
La fața locului au ajuns echipaje medicale și polițiști. Victima a fost preluată de un echipaj SMURD și transportată la spital.
Medicii au decis internarea acesteia peste noapte și au stabilit că sunt necesare aproximativ opt zile de îngrijiri medicale în urma leziunilor suferite.
Doi tineri, reținuți de polițiști
În paralel cu îngrijirile acordate victimei, polițiștii au început cercetările pentru identificarea persoanelor suspectate de agresiune.
Anchetatorii au ajuns la doi tineri din județul Mureș, în vârstă de 22, respectiv 23 de ani. Cei doi au fost reținuți și sunt cercetați pentru loviri sau alte violențe.
Potrivit reprezentanților IPJ Mureș, victima ar fi fost supusă și unor tratamente degradante în timpul incidentului.
Cei doi suspecți urmează să fie prezentați în fața judecătorului, cu propunere de arestare preventivă. Ancheta continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, cei doi tineri beneficiază de prezumția de nevinovăție.