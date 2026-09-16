Bărbat de 59 de ani, bătut și dezbrăcat pe stradă în Mureș. Doi tineri au fost reținuți

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 sept. 2026, 19:38

Un bărbat în vârstă de 59 de ani din județul Mureș a ajuns la spital după ce ar fi fost atacat pe stradă de doi tineri. Victima susține că agresorii i-ar fi cerut bani, iar după ce le-a spus că nu are, cei doi l-ar fi lovit și l-ar fi dezbrăcat complet.

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