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Hoț prins în timp ce fura alimente din frigider, în Brăila. A intrat în casă printr-un gard spart

Poliție

Poliție

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 sept. 2026, 19:18

Un bărbat din orașul Făurei, județul Brăila, a ajuns în arest preventiv după ce ar fi intrat în curtea unei locuințe și apoi în casă, de unde a încercat să fure mai multe alimente. Suspectul a fost prins chiar de proprietar, în timp ce scotea produsele din frigider și le punea într-o plasă.

Incidentul s-a petrecut în plină zi, pe 13 septembrie 2026, în jurul orei 12:30. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi profitat de faptul că gardul imobilului era deteriorat și îi lipsea o placă de beton.

A intrat în locuință după ce a rupt sfoara de la ușă

Conform procurorilor, suspectul ar fi pătruns mai întâi în curtea casei, folosindu-se de porțiunea lipsă din gard. Ulterior, pentru a ajunge în interiorul locuinței, ar fi rupt sfoara cu care era asigurată ușa de acces.

Odată intrat în casă, bărbatul s-ar fi îndreptat către frigider. A luat mai multe produse alimentare și le-a pus într-o plasă, cu intenția de a pleca împreună cu acestea.

Planul nu a durat însă prea mult. Proprietarul locuinței l-a surprins în timpul furtului și a reușit să recupereze toate alimentele.

Suspectul a fost reținut și apoi arestat preventiv

Cazul a ajuns în atenția polițiștilor din Făurei, iar procesul-verbal privind constatarea infracțiunii flagrante a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Făurei.

Procurorii au dispus continuarea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale față de bărbatul identificat în documentele anchetei prin inițialele M.I., pentru furt calificat.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore începând cu 15 septembrie 2026.

Ulterior, procurorul de caz a cerut arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Făurei a admis solicitarea, astfel că bărbatul a fost arestat preventiv.

Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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