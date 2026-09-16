Hoț prins în timp ce fura alimente din frigider, în Brăila. A intrat în casă printr-un gard spart

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 sept. 2026, 19:18

Un bărbat din orașul Făurei, județul Brăila, a ajuns în arest preventiv după ce ar fi intrat în curtea unei locuințe și apoi în casă, de unde a încercat să fure mai multe alimente. Suspectul a fost prins chiar de proprietar, în timp ce scotea produsele din frigider și le punea într-o plasă.

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