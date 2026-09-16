Cioban prezent la protestul fermierilor acuză: „Au fost instigatori de pe la partide infiltrați între noi”

Publicat 16 sept. 2026, 10:08 Actualizat 16 sept. 2026, 10:24 Sursă Realitatea PLUS

Un cioban care spune că a venit de la 700 de kilometri distanță la protestul fermierilor din București susține că manifestația pașnică a fost compromisă de persoane infiltrate în mulțime. Tânărul afirmă că fermierii și ciobanii veniseră să își spună nemulțumirile, însă incidentele violente au deturnat protestul.

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