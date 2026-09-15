Doi bărbaţi din Borşa, reţinuţi după ce au aruncat cu pietre într-o autospecială a Poliţiei. Doi agenţi au fost răniţi

Doi bărbaţi din Borşa, în vârstă de 34 şi 25 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind cercetaţi pentru ultraj, distrugere, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, precum şi braconaj cinegetic. Potrivit oamenilor legii, cei doi au aruncat cu pietre într-o autospecială a Poliţiei și au rănit doi poliţişti care supravegheau traficul rutier.
Doi polițiști răniți, după atacul asupra autospecialei
”La data de 15 septembrie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus a dispus măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de doi bărbaţi, în vârstă de 34 şi 25 de ani, din Borşa, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj, distrugere, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi braconaj cinegetic, respectiv complicitate la infracţiunea de ultraj şi complicitate la infracţiunea de distrugere”, anunţă, marţi seară, IPJ Maramureş.
Din cercetările poliţiştilor a rezultat că, la data de 16 august 2026, în timp ce poliţiştii Serviciului Rutier supravegheau şi monitorizau traficul rutier pe strada Victoriei, din oraşul Borşa, bărbatul de 35 de ani, ajutat de cel de-al doilea bărbat, ar fi aruncat un fragment de rocă asupra autospecialei de poliţie, provocând distrugerea geamului portierei dreapta faţă, precum şi rănirea a doi poliţişti, aflaţi în autospecială.
Cei doi poliţişti răniţi au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Potrivit sursei citate, la data de 8 septembrie, în jurul orei 01.00, bărbatul de 35 de ani a fost surprins de către poliţiştii de frontieră, în timp ce purta fără drept o armă letală de vânătoare, nefiind înscris în vreo autorizaţie de vânătoare individuală sau colectivă, emisă în condiţiile legii, de asociaţia de vânătoare pe fondul cinegetic respectiv.
Cei doi suspecți, reținuți după percheziții
”La data de 15 septembrie a.c., judecătorul de drepturi şi libertăţi a încuviinţat efectuarea a patru percheziţii domiciliare la imobile aparţinând persoanelor responsabile de comiterea faptelor. Cu ocazia procedeului probatoriu, au fost descoperite şi ridicate mai multe bunuri de interes cauzei, iar cei doi bărbaţi au fost conduşi la sediul poliţiei pentru audieri”, a precizat IPJ Maramureş.
Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus a dispus, marţi, reţinerea pentru 24 de ore a celor doi.
Aceştia au fost duşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş, urmând ca miercuri să fie prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă.