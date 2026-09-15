Doi bărbaţi din Borşa, reţinuţi după ce au aruncat cu pietre într-o autospecială a Poliţiei. Doi agenţi au fost răniţi

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 sept. 2026, 23:29

Doi bărbaţi din Borşa, în vârstă de 34 şi 25 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind cercetaţi pentru ultraj, distrugere, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, precum şi braconaj cinegetic. Potrivit oamenilor legii, cei doi au aruncat cu pietre într-o autospecială a Poliţiei și au rănit doi poliţişti care supravegheau traficul rutier.

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