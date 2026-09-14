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Accident grav în București. Un cetățean străin de 31 de ani a fost lovit de tramvai în timp ce traversa strada

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat14 sept. 2026, 22:07
Actualizat14 sept. 2026, 22:09

Un accident grav a avut loc, luni seară, în București, unde un bărbat de 31 de ani, cetățean străin, a fost rănit după ce a fost lovit de un tramvai. Pietonul a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Pietonul, transportat la spital

La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 20:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe str. Liviu Rebreanu. Din primele date, conducătorul unui tramvai, în vârstă de 57 de ani, care se deplasa pe str. Liviu Rebreanu dinspre Bd. Camil Ressu către str. Câmpia Libertăţii, în dreptul imobilului cu nr. 7, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat un pieton, cetăţean străin, în vârstă de 31 de ani, angajat în traversarea drumului public”, anunţă, luni seară, Brigada Rutieră a Capitalei.

În urma impactului, pietonul a fost rănit, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Vatmanul, testat pentru alcool și droguri

Vatmanul a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât şi cu aparatul DrugTest, rezultatele indicate fiind „zero”, respectiv „negativ”.

Pe durata efectuării cercetării la faţa locului, traficul auto, cât şi cel al tramvaielor au fost restricţionate pe str. Liviu Rebreanu, pe ambele sensuri de circulaţie, între Bd. Camil Ressu şi str. Câmpia Libertăţii.

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