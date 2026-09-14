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Locale· 1 min citire
Accident grav în București. Un cetățean străin de 31 de ani a fost lovit de tramvai în timp ce traversa strada
FOTO: Arhivă
Publicat14 sept. 2026, 22:07
Actualizat14 sept. 2026, 22:09
Un accident grav a avut loc, luni seară, în București, unde un bărbat de 31 de ani, cetățean străin, a fost rănit după ce a fost lovit de un tramvai. Pietonul a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.
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