Accident grav în București. Un cetățean străin de 31 de ani a fost lovit de tramvai în timp ce traversa strada

Publicat 14 sept. 2026, 22:07 Actualizat 14 sept. 2026, 22:09

Un accident grav a avut loc, luni seară, în București, unde un bărbat de 31 de ani, cetățean străin, a fost rănit după ce a fost lovit de un tramvai. Pietonul a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

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