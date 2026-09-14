Avioane militare, zboruri la joasă înălțime și în regim supersonic deasupra României. Anunțul MApN

Aeronave militare din România, Spania și Statele Unite efectuează, în perioada 7–14 septembrie, zboruri de antrenament la joasă înălțime și în regim supersonic pe întreg teritoriul țării. MApN anunță că exercițiile se desfășoară cu respectarea măsurilor de siguranță și cu reducerea impactului fonic asupra populației.
Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și ale Statelor Unite efectuează, în perioada 7–14 septembrie 2026, zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic pe întreg teritoriul României. Ministerul Apărării Naționale precizează că tehnica aliată este dislocată în Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” Mihail Kogălniceanu, iar exercițiile au ca obiectiv îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în diferite situații.
Unde au loc zborurile militare în regim supersonic
Potrivit MApN, antrenamentele se desfășoară pe întreg teritoriul țării, iar aeronavele pot zbura atât la joasă înălțime, cât și în regim supersonic. Ministerul transmite că sunt luate toate măsurile necesare pentru siguranța aeriană și că este urmărită, în același timp, reducerea impactului fonic asupra populației, în condițiile în care astfel de zboruri pot produce un nivel ridicat de zgomot.
Avioane militare văzute pe teritoriul României. Zboruri la joasă altitudine și supersonice, între 3 și 9 februarie - VIDEO
„Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și ale Statelor Unite ale Americii (tehnica aliată, dislocată în Baza 57 Aeriană «Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino» Mihail Kogălniceanu) vor executa, în perioada 07.09.2026 – 14.09.2026, zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic, pe întregul teritoriu al țării.
Zborurile de antrenament se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației.
Aceste exerciții au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație”, se arată în comunicatul MApN.
De ce sunt organizate exercițiile aeriene
Ministerul Apărării arată că aceste zboruri fac parte din activitățile de antrenament ale personalului aeronautic român și aliat și urmăresc creșterea capacității de reacție în orice situație. La exerciții participă aeronave ale României, Spaniei și Statelor Unite, iar zborurile sunt programate până pe 14 septembrie 2026.