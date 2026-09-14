Avioane militare, zboruri la joasă înălțime și în regim supersonic deasupra României. Anunțul MApN

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 sept. 2026, 12:07

Aeronave militare din România, Spania și Statele Unite efectuează, în perioada 7–14 septembrie, zboruri de antrenament la joasă înălțime și în regim supersonic pe întreg teritoriul țării. MApN anunță că exercițiile se desfășoară cu respectarea măsurilor de siguranță și cu reducerea impactului fonic asupra populației.

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