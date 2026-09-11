Realitatea.NET
Locale· 2 min citire

Tragedie în Constanța: bărbat mort după ce ar fi căzut de la etajul 10 al unui bloc

Incident în Constanța

Incident în Constanța

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat11 sept. 2026, 20:55
Actualizat11 sept. 2026, 21:13

Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui incident tragic produs în municipiul Constanța. Victima ar fi căzut de la etajul al zecelea al unui bloc din zona Doraly.

La fața locului au intervenit echipajele medicale, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Bărbatul a fost găsit în stop cardio-respirator

Potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, victima a fost găsită în stop cardio-respirator.

Cadrele medicale au început imediat protocolul de resuscitare, însă manevrele nu au avut rezultatul dorit. În cele din urmă, bărbatul a fost declarat decedat.

Incidentul s-a produs în zona Doraly, pe strada Arcului, arată ziuaconstanta.ro. Din primele informații, victima ar avea aproximativ 46 de ani, însă vârsta urmează să fie confirmată oficial.

Tragedie similară în același bloc, în urmă cu câteva luni

Cazul readuce în atenție o altă tragedie produsă în același imobil.

În decembrie 2025, un tânăr în vârstă de 20 de ani a murit după ce a căzut de la etajul al zecelea al blocului.

Potrivit unor informații furnizate de vecini, bărbatul decedat în incidentul produs acum ar fi fost unchiul tânărului care și-a pierdut viața în decembrie anul trecut. Informația nu a fost însă confirmată oficial până în acest moment.

Poliția verifică împrejurările în care s-a produs tragedia

Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și care au fost cauzele care au dus la producerea incidentului.

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care bărbatul a ajuns să cadă de la etajul al zecelea și să clarifice toate aspectele legate de deces.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

barbat morttragedie constanţabarbat cazut de la etaj

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe