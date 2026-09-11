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Locale· 2 min citire
Tragedie în Constanța: bărbat mort după ce ar fi căzut de la etajul 10 al unui bloc
Incident în Constanța
Publicat11 sept. 2026, 20:55
Actualizat11 sept. 2026, 21:13
Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui incident tragic produs în municipiul Constanța. Victima ar fi căzut de la etajul al zecelea al unui bloc din zona Doraly.
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