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Fum în subsolul Spitalului CFR din Constanța. Pompierii au intervenit de urgență

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 14 sept. 2026, 19:30

Pompierii din cadrul ISU Constanța au intervenit, luni seară, la Spitalul Clinic CFR din Constanța, după ce a fost observat fum provenind din zona subsolului. Potrivit autorităților, nu a fost necesară evacuarea pacienților, deoarece fumul nu s-a propagat către secțiile unității medicale.

ISU Constanța a transmis că la fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere, două autoscări, două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, trei echipaje SMURD și patru echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

”Nu se impune evacuarea întrucât fumul nu s-a propagat către secții”, au anunțat reprezentanții ISU Constanța.

Fumul din subsolul Spitalului CFR din Constanța a fost evacuat natural

Intervenția pompierilor s-a încheiat rapid. Fumul acumulat în zona subsolului a fost evacuat pe cale naturală, astfel că nu a mai fost necesară intervenția pentru stingerea unui incendiu.

Pacienții Spitalului Clinic CFR din Constanța nu au fost evacuați, întrucât fumul nu a ajuns în zonele în care se află secțiile medicale.

Autoritățile urmează să stabilească cu exactitate cauza care a dus la apariția fumului în subsolul spitalului.

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