Fum în subsolul Spitalului CFR din Constanța. Pompierii au intervenit de urgență

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 14 sept. 2026, 19:30

Pompierii din cadrul ISU Constanța au intervenit, luni seară, la Spitalul Clinic CFR din Constanța, după ce a fost observat fum provenind din zona subsolului. Potrivit autorităților, nu a fost necesară evacuarea pacienților, deoarece fumul nu s-a propagat către secțiile unității medicale.

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