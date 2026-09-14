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Locale· 1 min citire
Fum în subsolul Spitalului CFR din Constanța. Pompierii au intervenit de urgență
FOTO: Arhivă
Pompierii din cadrul ISU Constanța au intervenit, luni seară, la Spitalul Clinic CFR din Constanța, după ce a fost observat fum provenind din zona subsolului. Potrivit autorităților, nu a fost necesară evacuarea pacienților, deoarece fumul nu s-a propagat către secțiile unității medicale.
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