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Locale· 1 min citire
Alertă în centrul orașului Oradea. Pachet suspect, semnalat pe strada Mihail Kogălniceanu
FOTO: www.bihon.ro
Publicat14 sept. 2026, 23:34
Actualizat14 sept. 2026, 23:50
Un pachet suspect a fost semnalat, luni seară, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Oradea, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Apelul a fost primit în jurul orei 22.00, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje specializate, care au delimitat zona și efectuează verificări.
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