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Alertă în centrul orașului Oradea. Pachet suspect, semnalat pe strada Mihail Kogălniceanu

FOTO: www.bihon.ro

FOTO: www.bihon.ro

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat14 sept. 2026, 23:34
Actualizat14 sept. 2026, 23:50

Un pachet suspect a fost semnalat, luni seară, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Oradea, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Apelul a fost primit în jurul orei 22.00, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje specializate, care au delimitat zona și efectuează verificări.

Echipaje specializate au intervenit în zonă

Potrivit presei locale, apelul la numărul de urgență 112 a fost făcut luni seară și a vizat un pachet suspect aflat pe strada Mihail Kogălniceanu din Oradea.

La fața locului au intervenit echipajele specializate pentru astfel de situații. Zona a fost delimitată, iar autoritățile efectuează verificări pentru a stabili natura pachetului.

Autoritățile nu au transmis încă informații oficiale

La momentul redactării acestei știri, autoritățile nu au transmis informații oficiale cu privire la conținutul pachetului sau la eventualul pericol reprezentat de acesta.

Verificările sunt în desfășurare, iar noi informații sunt așteptate din partea autorităților.

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