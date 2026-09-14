Alertă în centrul orașului Oradea. Pachet suspect, semnalat pe strada Mihail Kogălniceanu

Publicat 14 sept. 2026, 23:34 Actualizat 14 sept. 2026, 23:50

Un pachet suspect a fost semnalat, luni seară, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Oradea, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Apelul a fost primit în jurul orei 22.00, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje specializate, care au delimitat zona și efectuează verificări.

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