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Politica· 1 min citire

Cotroceniul, în centrul negocierilor pentru noul Guvern. Când ar putea fi anunțat premierul

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 sept. 2026, 06:59
SursăRealitatea PLUS

Toată atenția se mută în aceste zile către Palatul Cotroceni acolo unde președintele este așteptat să vină cu nominalizarea noului prim ministru.

Au existat în ultimele zile discuții neoficiale între șeful statului și liderii politici. Sursele menționează ca vor fi declanșate cel mai probabil încă o serie de consultări oficiale, iar toate partidele parlamentare vor fi chemate la discuții. 

În continuare varianta unui premier tehnocrat cu sprijin politic este una favorită. Între timp, sunt discuții pe scena politică pentru găsirea unei majorități, 233 de voturi sunt necesare pentru a fi învestit noul guvern. Până la finalul acestei luni, vom avea un guvern în funcție, până la răspunsul unei noi agenții de rating internațional care vine la noi în țară pentru evaluare. 

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