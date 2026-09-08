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Politica· 1 min citire
Cotroceniul, în centrul negocierilor pentru noul Guvern. Când ar putea fi anunțat premierul
Foto/Arhivă
Publicat8 sept. 2026, 06:59
SursăRealitatea PLUS
Toată atenția se mută în aceste zile către Palatul Cotroceni acolo unde președintele este așteptat să vină cu nominalizarea noului prim ministru.
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