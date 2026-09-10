Biletele de avion s-ar putea scumpi în această iarnă. Ce anunță reprezentanții unei companii despre prețurile curselor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 sept. 2026, 19:51

Pasagerii care intenționează să călătorească în următoarele luni ar putea avea parte de prețuri mai mari la biletele de avion. Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, și-a ajustat în sus estimările privind evoluția tarifelor pentru sezonul de iarnă, în contextul incertitudinilor legate de prețul petrolului.

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