Biletele de avion s-ar putea scumpi în această iarnă. Ce anunță reprezentanții unei companii despre prețurile curselor

Pasagerii care intenționează să călătorească în următoarele luni ar putea avea parte de prețuri mai mari la biletele de avion. Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, și-a ajustat în sus estimările privind evoluția tarifelor pentru sezonul de iarnă, în contextul incertitudinilor legate de prețul petrolului.
Șeful companiei aeriene low-cost susține că tarifele ar putea rămâne stabile sau chiar ar putea crește ușor în perioada următoare. Evoluția prețurilor depinde însă în mare măsură de costurile cu combustibilul, care au un impact direct asupra industriei aviatice.
Tarifele Ryanair au început să dea semne de revenire
În perioada februarie-iulie, tariful mediu al biletelor Ryanair a coborât constant de la o lună la alta. Scăderea prețurilor a avut un efect important asupra rezultatelor financiare ale companiei, în condițiile în care cheltuielile cu petrolul au rămas ridicate.
Situația pare să se fi schimbat ușor în ultima perioadă. Michael O’Leary a declarat că Ryanair a observat o revenire modestă a tarifelor începând din luna iulie. Creșterea față de aceeași perioadă a anului trecut este însă de ordinul unei singure cifre procentuale.
Reprezentantul companiei a precizat că este încă prea devreme pentru a spune dacă această tendință se va menține sau care sunt exact factorii care au determinat schimbarea, arată Reuters.
Ce se întâmplă cu prețurile biletelor în perioada octombrie 2026 - martie 2027
Pentru trimestrul iulie-septembrie, Ryanair estimează în continuare o scădere ușoară a tarifelor medii comparativ cu aceeași perioadă din 2025.
Estimarea este însă ceva mai optimistă decât cea prezentată în luna iulie. La acel moment, compania anticipa o reducere mai pronunțată a prețurilor.
În ceea ce privește sezonul rece, cuprins între octombrie 2026 și martie 2027, perspectiva s-a modificat. Dacă anterior era luată în calcul o scădere a tarifelor, acum scenariul în care prețurile rămân la niveluri similare sau cresc ușor pare mai probabil.
Un factor esențial va fi comportamentul companiilor concurente. Dacă operatorii rivali își reduc numărul de zboruri pentru a face față costurilor mai mari cu combustibilul, oferta mai mică de locuri ar putea contribui la menținerea sau chiar majorarea tarifelor.
Prețul petrolului, decisiv pentru costul biletelor
Michael O’Leary avertizează că evoluția prețului petrolului în următoarele cinci-șase luni va avea un rol important în stabilirea tarifelor.
În cazul în care petrolul rămâne la un nivel ridicat și anul viitor, biletele de avion ar putea înregistra creșteri semnificative de preț.
În această săptămână, petrolul a trecut de pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor geopolitice și al intensificării conflictului dintre SUA, Israel și Iran.
Ryanair reduce zborurile pentru sezonul rece
Ryanair a anunțat recent o reducere a programului de zboruri pentru iarnă, decizie menită să limiteze pierderile generate de costurile ridicate ale combustibilului.
Măsura a determinat compania să își revizuiască și estimarea privind traficul pentru anul fiscal 2027. Numărul anticipat de pasageri a fost redus de la 216 milioane la 214 milioane.
Compania aeriană a renunțat, de asemenea, în ultimele săptămâni să mai contracteze integral necesarul viitor de combustibil, în contextul creșterii prețurilor. O’Leary consideră însă că Ryanair ar putea avea suficient timp pentru a-și extinde contractele de protecție împotriva variațiilor de preț până în perioada Crăciunului.
Ryanair beneficiază deja de una dintre cele mai consistente protecții împotriva fluctuațiilor prețului combustibilului din industria europeană. Compania are acoperit aproximativ 80% din necesarul de combustibil până în martie 2027, la un preț de circa 67 de dolari pe baril, precum și 15% din necesarul pentru anul următor, la aproximativ 85 de dolari pe baril.
Pentru pasageri, evoluția prețului petrolului și deciziile marilor operatori aerieni vor fi, astfel, printre principalii factori care vor influența costul biletelor în sezonul rece.