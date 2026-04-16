Potrivit anchetei, cei trei cumpărau bilete de avion la prețuri mici, nu ca să călătorească, ci doar pentru a trece de control și a intra în zona duty-free. După verificarea bagajelor, mergeau direct în magazine, de unde furau produse de pe rafturi. Parfumurile erau ascunse în bagajele de mână, iar apoi plecau din aeroport fără să se mai îmbarce.

Furturi de mii de euro și suspiciuni că metoda a fost folosită și în alte aeroporturi

În cazul descoperit la Pisa, polițiștii au găsit asupra lor parfumuri în valoare de aproximativ 4.500 de euro. În total, au fost recuperate 32 de cutii, de la branduri cunoscute precum Bulgari, Armani, Chanel și Givenchy. Anchetatorii cred însă că nu este vorba despre un caz izolat. Există suspiciuni că aceiași indivizi ar fi folosit metoda și în alte aeroporturi din Italia.

Cei trei, cu vârste între 30 și 40 de ani, au fost identificați după ce polițiștii au comparat datele din listele de pasageri și au analizat imaginile video din aeroport. În zona de plecări, oamenii legii au observat că aceștia aveau roluri bine stabilite: unul fura produsele, iar altul stătea de pază.

Polițiștii au intervenit în momentul în care cei trei au ieșit din magazinul duty-free. La controlul bagajelor, au fost găsite toate produsele furate. Pe lângă parfumuri, autoritățile au confiscat și bagajele folosite, dar și telefoanele suspecților, conform presei străine.

Arestați pentru furt calificat

Cei trei au fost arestați în flagrant pentru furt calificat în grup. Procurorul de caz a dispus trimiterea lor în judecată prin procedură de urgență. Verificările continuă, anchetatorii încercând să afle dacă în spatele acestor furturi există o rețea mai largă sau acțiuni coordonate.