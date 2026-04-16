Discuțiile dintre politicieni și experți militari s-au intensificat în ultima săptămână, după ce au apărut primele confirmări privind desfășurarea acestui tip de armament în Europa, în afara Rusiei și Belarusului.

Serbia își asumă public noua putere de foc

Sub titlul „Serbia are deja o rachetă pe care sistemul de apărare al Bulgariei, în valoare de 180 de milioane de euro, nu o poate opri”, presa din țara vecină trage un semnal de alarmă.

După apariția unor imagini cu avioane MiG-29 sârbești echipate cu rachete chinezești CM-400, președintele Aleksandar Vučić a confirmat informațiile într-o declarație pentru televiziunea de stat RTS.

Acesta a precizat: „Avem un număr semnificativ de astfel de rachete și vom avea și mai multe.”

Prețul achiziției nu a fost făcut public, însă liderul de la Belgrad a menționat că Serbia a beneficiat de o „reducere mică” din partea Chinei.

Ce este racheta CM-400 și de ce ridică semne de întrebare

Racheta CM-400 a fost prezentată pentru prima dată în 2012 și este dezvoltată de China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), fiind o versiune de export a sistemului YJ-12.

După lansare, aceasta urcă până la aproximativ 40.000 de metri, după care coboară spre țintă cu o viteză estimată la Mach 5, pe o traiectorie complexă, greu de interceptat.

Sistemul utilizează ghidare combinată prin satelit, navigație inerțială, radar și senzori infraroșu, având o rază de acțiune de până la 400 km.

În funcție de configurație, poate transporta focoase diferite, inclusiv fragmentare sau penetrante, fiind proiectată pentru lovirea unor ținte variate: nave, centre de comandă, aerodromuri sau sisteme radar.

Temeri în regiune și reacții indirecte

În spațiul public regional, apariția acestor arme a fost asociată cu o posibilă schimbare de echilibru militar în Balcani.

În Serbia, discursul politic a devenit tot mai tensionat în raport cu vecinii, iar în unele materiale din presa locală au apărut chiar revendicări teritoriale sau reinterpretări istorice controversate.

În acest context, unele state din regiune sunt menționate în analize ca potențiale vulnerabilități în cazul unei escaladări militare, în special din cauza lipsei unor sisteme moderne de apărare antiaeriană de rază lungă.

Bulgaria, în centrul discuțiilor privind apărarea aeriană

Bulgaria este menționată în analiza regională ca stat expus, în condițiile în care sistemele sale actuale de apărare aeriană sunt considerate depășite.

În prezent, cea mai avansată platformă operațională este sistemul S-300, dezvoltat în anii ’80, cu capacități limitate împotriva unor ținte hipersonice sau foarte rapide.

În același timp, sunt în curs de implementare sisteme moderne IRIS-T SLM, produse în Germania, destinate însă mai degrabă rachetelor de croazieră, dronelor și avioanelor, nu amenințărilor hipersonice.

Pe termen lung, există planuri pentru versiuni îmbunătățite, însă acestea nu sunt încă operaționale.

Problema interceptării rachetelor hipersonice

Analiștii militari subliniază că rachetele de tip CM-400 sunt extrem de dificil de interceptat, datorită vitezei și traiectoriei variabile.

Chiar și sistemele moderne de apărare au dificultăți în a face față unor astfel de amenințări, ceea ce alimentează îngrijorările în regiune.

Ce soluții există în prezent

În acest moment, doar anumite sisteme avansate precum Patriot, operate în regiune de Grecia și România, sunt considerate capabile să ofere o protecție mai extinsă împotriva unor astfel de amenințări, însă acoperirea nu este uniformă.

