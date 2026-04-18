UPDATE 07:41 - Belarus intră în războiul din Ucraina?
„Conform datelor serviciilor de informaţii, în zona de frontieră cu Belarus se desfăşoară lucrări de construcţie a drumurilor în direcţia Ucrainei şi se amenajează poziţii de artilerie”, a scris Zelenski pe Telegram.
„Credem că Rusia va încerca din nou să implice Belarusul în războiul său.”
Zelenski a menţionat că Ucraina a transmis instrucţiuni pentru a avertiza conducerea belarusă cu privire la „disponibilitatea Ucrainei de a-şi apăra teritoriul şi independenţa”.