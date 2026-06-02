Piața auto din România continuă să crească: Vânzările de mașini noi au înregistrat un avans de 7% în luna mai

Piața auto din România oferă semnale mixte la jumătatea primăverii. Conform celor mai recente date publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), înmatriculările de mașini noi au înregistrat un avans de aproape 7% în luna mai, chiar dacă bilanțul cumulat pe primele cinci luni ale anului rămâne pe minus.

Cele mai recente statistici publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) indică o evoluție interesantă pentru piața auto autohtonă în ultima lună a primăverii. Pe parcursul lunii mai, românii au achiziționat 11.250 de autoturisme noi, performanță ce marchează un avans de 6,93% în raport cu aceeași perioadă a anului trecut.

În ciuda acestui impuls de moment, analiza extinsă pe primele cinci luni ale anului dezvăluie o tendință generală de contracție. În intervalul ianuarie – mai, volumul total de mașini noi livrate a ajuns la 48.730 de unități, valoare ce reprezintă o scădere de 9,33% față de volumul înregistrat în perioada similară din 2025, semn că dinamica anuală resimte o anumită prudență din partea cumpărătorilor.

Hibridele domină preferințele, devansând net motoarele pe benzină și electricele

În ceea ce privește opțiunile de motorizare din primele cinci luni ale acestui an, tehnologia hibridă s-a impus ca lider absolut pe piața din România. Românii au optat masiv pentru variantele hibride, fiind comercializate nu mai puțin de 28.810 exemplare din ianuarie până în mai. La o distanță considerabilă, poziția a doua este ocupată de propulsoarele clasice pe benzină, cu 8.717 unități vândute.

Segmentul vehiculelor complet electrice își adjudecă ultima poziție de pe podium, cumulând 4.026 de înmatriculări noi. Clasamentul opțiunilor este închis de autoturismele echipate cu sisteme GPL, care au atras 3.847 de clienți, și de mașinile cu motoare diesel, cândva extrem de populare, dar care acum ocupă ultimul loc, cu doar 3.330 de unități livrate.

Dacia își menține supremația, urmată de Toyota și Skoda în topul constructorilor

Ierarhia pe mărci confirmă poziția de lider incontestabil a constructorului de la Mioveni. Dacia domină autoritar piața din România, raportând 8.826 de vehicule noi vândute în primele cinci luni. Bătălia pentru restul podiumului se dă între constructorii străini, Toyota securizându-și locul al doilea cu 5.509 autoturisme, urmată îndeaproape de Skoda, cu 4.230 de unități comercializate.

A doua jumătate a clasamentului Top 10 evidențiază o competiție extrem de strânsă între mai mulți producători, volumul vânzărilor fiind foarte apropiat în cazul multor mărci:

Volkswagen – 4.003 unități

Hyundai – 2.068 unități

Ford – 2.065 unități

Mercedes-Benz – 2.050 unități

Renault – 2.048 unități

BMW – 1.873 unități

BYD – 1.646 unități

Piața auto second-hand înregistrează o corecție severă în acest an

O tendință mult mai accentuată de scădere se manifestă în zona tranzacțiilor cu vehicule rulate. În cursul lunii mai, volumul de mașini second-hand înmatriculate a fost de 26.340 de unități, ceea ce înseamnă o prăbușire de 20,3% față de luna mai a anului trecut.

Această scădere vizibilă se reflectă și în bilanțul cumulat al primelor cinci luni din acest an. Din ianuarie și până la sfârșitul lunii mai, românii au înmatriculat în total 117.595 de autoturisme la mâna a doua, un volum cu 12,2% mai mic comparativ cu intervalul similar din anul precedent, confirmând o încetinire evidentă a interesului pentru piața de ocazie.

Clasamentul pe marci autoturisme noi, ianuarie-mai 2026