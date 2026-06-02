Rusia aproape că și-a dublat producția de drone, în ultimele luni

Sursă: Realitatea.Net

Industria aviatică din Rusia înregistrează o creștere record de 78% în primele patru luni din 2026. Un raport recent bazat pe statisticile oficiale rusești arată că producția de aeronave cu pilot și vehicule aeriene fără pilot a sfidat tendința de stagnare din restul economiei, dublându-și volumul față de anul trecut.

În timp ce sectorul aeronautic raportează cifre spectaculoase, restul industriei de armament din Rusia se confruntă cu o realitate mult mai sobră. O analiză realizată de experții de la Renaissance Capital arată că producția totală din întregul complex militar-industrial a înregistrat un avans de doar 16%.

Situația este și mai critică în sectorul civil, care a intrat pe o pantă descendentă, înregistrând o scădere de 3%. Acest regres este rezultatul direct al contracției cererii interne, al ratelor uriașe ale dobânzilor bancare și al presiunii tot mai sufocante exercitate de sancțiunile internaționale.

Conform Bloomberg, creșterea explozivă din aviație nu reflectă neapărat fabricarea unor aeronave complexe, ci este propulsată aproape exclusiv de producția în masă a dronelor FPV (First Person View) de buget. Aceasta a rămas una dintre puținele ramuri industriale capabile de o expansiune rapidă, în condițiile în care restul sectorului de apărare încetinește vizibil din cauza deficitului sever de forță de muncă, a crizelor economice structurale și a limitării finanțărilor venite de la bugetul de stat.

Planurile Moscovei pentru 2026: Peste 7 milioane de drone pe an

Rusia păstrează un secret absolut asupra volumelor exacte de armament care părăsesc fabricile sale. Totuși, reperele oferite de oficiali și de serviciile de informații conturează o strategie clară de militarizare digitală. Dacă anterior președintele Vladimir Putin anunța o producție de 1,4 milioane de drone pentru anul 2024, estimările actuale au fost revizuite masiv în sus.

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a dezvăluit, pe baza datelor obținute de serviciile secrete ucrainene, că Moscova și-a propus ca pe parcursul anului 2026 să fabrice nu mai puțin de 7,3 milioane de drone FPV. La acestea se adaugă alte 7,8 milioane de încărcături utile destinate diverselor tipuri de aparate de zbor fără pilot, ceea ce înseamnă o cadență industrială impresionantă de aproximativ 20.000 de unități pe zi.

În contrast puternic cu producția de masă a dronelor, ritmul de reînnoire a flotei de avioane de vânătoare tradiționale rămâne extrem de lent. Sam Cranny-Evans, analist militar în cadrul Institutului Regal al Serviciilor Unite (RUSI), subliniază că, de la declanșarea conflictului și până în prezent, forțele ruse au recepționat doar 64 de avioane de vânătoare din modelele Su-34 și Su-35, alături de 12 aparate de luptă din generația Su-27.

Ocolirea sancțiunilor și noua strategie de uzură a infrastructurii

Asamblarea pe bandă rulantă a vehiculelor fără pilot oferă Kremlinului o supapă de salvare prin care reușește să fenteze limitările structurale ale propriei economii. Dronele sunt considerabil mai ieftine decât rachetele sau avioanele clasice, se bazează pe componente mai ușor de procurat și permit utilizarea forței de muncă feminine, compensând astfel lipsa acută de muncitori bărbați din fabrici.

Din punct de vedere tactic, importanța acestor echipamente a devenit vitală. Douglas Barry, expert în cadrul Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS), explică faptul că dronele joacă în prezent un rol central în operațiunile rusești, fiind folosite în special pentru a satura și a penetra sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei. Prin lansarea lor în valuri, Moscova distrage atenția de la rachetele balistice și de croazieră, care sunt mult mai costisitoare.

Expertul avertizează că menținerea unui ritm ridicat de atacuri exclusiv cu rachete ar fi depășit rapid capacitățile reale de producție ale Rusiei. În schimb, utilizarea dronelor cu rază lungă de acțiune s-a transformat dintr-o alternativă low-cost într-un instrument strategic de bază, permițând Rusiei să susțină o campanie prelungită de bombardamente împotriva infrastructurii critice ucrainene.

