Lansarea Cercului de la Chișinău – un nou pod de colaborare între cele două maluri ale Prutului

Chișinăul a găzduit lansarea oficială a Cercul de la Chișinău, o inițiativă care își propune să devină un catalizator al proiectelor sociale, educaționale și economice din Republica Moldova. Noua platformă este construită în oglindă cu Cercul de la București, consolidând astfel o rețea de cooperare menită să apropie comunitățile, mediul de afaceri și instituțiile de pe ambele maluri ale Prutului.

Lansarea marchează un nou pas în consolidarea relației dintre România și Republica Moldova, prin dezvoltarea unor proiecte cu impact pe termen lung în domenii esențiale precum educația, sănătatea, filantropia și sprijinul acordat persoanelor vulnerabile. Prin această inițiativă, Chișinăul și Bucureștiul devin două centre complementare ale unui demers comun bazat pe solidaritate, dezvoltare și responsabilitate socială.

„Cercul de la Chișinău” își propune să construiască nu doar proiecte, ci și comunități. Într-o perioadă în care cooperarea regională și integrarea economică devin tot mai importante, această platformă oferă un cadru concret pentru dialog, schimb de experiență și dezvoltarea unor parteneriate durabile între antreprenori, instituții și organizații din cele două capitale.

Prin existența sa în oglindă cu Bucureștiul, Cercul de la Chișinău transmite un mesaj puternic: viitorul se construiește prin colaborare, iar succesul unei comunități depinde de capacitatea sa de a crea punți între oameni, idei și oportunități. Astăzi, aceste punți devin mai solide, iar legătura dintre Chișinău și București capătă o nouă dimensiune, orientată spre dezvoltare, prosperitate și bine comun.