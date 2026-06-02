Dilema proprietarilor de mașini. Motorină sau benzină? Ce carburant poluează mai mult

Sursă: Realitatea.Net

Dezbaterea dintre motoarele diesel și cele pe benzină rămâne în topul căutărilor din industria auto, însă realitatea despre poluare s-a schimbat. Deși tehnologia diesel a fost ani la rând blamată pentru calitatea aerului din marile orașe, noile norme Euro și sistemele antipoluare moderne redefinesc complet impactul real asupra mediului al ambelor tipuri de motorizări.

Diesel vs. Benzină: Radiografia emisiilor poluante și adevărul din spatele testelor de laborator

Dilema ecologică dintre motoarele diesel și cele pe benzină rămâne un subiect fierbinte, însă evoluția tehnologică a transformat radical datele problemei. O analiză de specialitate publicată de renovablesverdes.com arată că diferențele dintre cele două tipuri de propulsie sunt mult mai nuanțate decât clivajul clasic dintre „curat” și „poluant”. În prezent, ambele configurații termice eliberează reziduuri în atmosferă, însă amprenta lor ecologică are o natură complet diferită, impactând mediul și sănătatea prin compuși chimici distincți.

De ce poluează motoarele cu ardere internă?

Sursa poluării auto este dictată de imperfecțiunea procesului de combustie dintr-un motor termic. Într-un scenariu teoretic ideal, arderea carburantului ar trebui să elibereze doar azot, dioxid de carbon (CO2) și vapori de apă. În realitate însă, reacțiile chimice incomplete din cilindri generează un cocktail de substanțe nocive: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon și pulberi în suspensie (particule fine). Dintre acestea, dioxidul de carbon rămâne principalul inamic responsabil pentru accentuarea efectului de seră și accelerarea schimbărilor climatice la nivel global.

Schimbări climatice vs. calitatea aerului urban

Analiza comparativă a celor două motorizări evidențiază un paradox tehnic:

Motoarele pe benzină: Sunt mai prietenoase cu aerul din marile aglomerări urbane deoarece elimină o cantitate mult mai mică de oxizi de azot și particule ultrafine. Totuși, reversul medaliei constă într-un volum considerabil mai mare de CO2 eliberat în atmosferă, un factor critic pentru încălzirea globală.

Motoarele diesel: Excelează la capitolul eficiență energetică, având un consum redus de combustibil, ceea ce le permite să emită mai puțin CO2 pe kilometru parcurs comparativ cu rivalele pe benzină. Cu toate acestea, arderea motorinei generează în mod nativ mai mulți oxizi de azot (NOx) și funingine (particule fine), compuși asociați direct cu apariția afecțiunilor respiratorii, a bolilor cardiovasculare și a smogului urban.

Cât CO2 elimină fiecare litru de carburant?

Dacă analizăm strict cifrele brute raportate la volumul de combustibil ars, datele tehnice indică următoarele valori:

Un propulsor pe benzină generează aproximativ 2,32 kg de CO2 pentru fiecare litru consumat.

Un propulsor diesel produce în jur de 2,6 kg de CO2 per litru de motorină.

Deși un litru de motorină generează o masă mai mare de dioxid de carbon la ardere, randamentul termic superior al motorului diesel compensează acest dezavantaj. Deoarece mașinile diesel parcurg o distanță mult mai mare cu aceeași cantitate de combustibil, raportul final de emisii de CO2 pe kilometru tinde să fie mai favorabil comparativ cu o mașină echivalentă pe benzină.

Standardul Euro 6d și revoluția sistemelor antipoluare moderne

Reglementările europene extrem de stricte au forțat constructorii de automobile să dezvolte sisteme revoluționare de filtrare și neutralizare a gazelor de evacuare. Introducerea standardului obligatoriu Euro 6d a schimbat complet regulile jocului în industria auto.

Prin implementarea tehnologiilor avansate – precum injecția de uree ( AdBlue ), filtrele de particule de ultimă generație (DPF/GPF), sistemele de recirculare a gazelor de eșapament (EGR) și catalizatoarele selective – emisiile nocive ale motoarelor diesel de generație nouă au fost tăiate drastic. Astfel, în condiții reale de rulare, un diesel de ultimă oră reușește să egaleze sau chiar să surclaseze un motor pe benzină în ceea ce privește curățenia emisiilor, reducând aproape la zero decalajul istoric legat de poluarea cu oxizi de azot și particule fine.