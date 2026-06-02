Atac de amploare al Rusiei în Ucraina: bilanțul deceselor a ajuns la 17
Bilanțul deceselor în urma atacului devastator al Rusiei din noaptea de luni spre marți crește în mod alarmant, de la o oră la alta. În Dnipro, oraș situat în sud-estul Ucrainei, numărul moților a ajuns, marți, la 11, dintre care doi copii, în timp ce alte şase persoane au murit la Kiev, potrivit autorităţilor.
Potrivit sursei citate, nrupurile unui băiat de opt ani şi al unei femei au fost scoase din dărâmăturile unei clădiri de patru etaje distruse la Dnipro.
Anterior, guvernatorul local anunţase că un băiat în vârstă de trei ani se număra printre cei ucişi în atac, care a rănit, de asemenea, 37 de persoane.
Victime multiple și la Kievul
La Kiev, şase persoane au fost ucise şi 64 sunt rănite, printre victime numărându-se, de asemenea, copii şi angajaţi din serviciile de electricitate. Cinci instituţii medicale au fost avariate la Kiev, potrivit Ukrainska Pravda.
Autorităţile ucrainene au declarat că dronele şi rachetele ruseşti au lovit capitala Kiev şi alte oraşe, printre clădirile afectate numărându-se blocuri de locuinţe înalte.
Ucraina, sub tirul atacurilor rusești
Atacul nocturn a venit după zile întregi de avertismente că Moscova plănuieşte un atac de amploare.
Forţele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat 656 de drone şi 73 de rachete în timpul nopţii, vizând în principal Kievul.
Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a efectuat un „atac masiv” asupra instalaţiilor industriei de apărare a Ucrainei, folosind arme de înaltă precizie cu rază lungă de acţiune
