Ucraina, sub tirul atacurilor rusești. Bilanț negru: cel puțin 10 morți și 100 de răniți

Sursă: Realitatea.Net

Val de atacuri ale armatei lui Putin asupra Ucrainei. Cel puțin 10 persoane au murit și alte 100 au fost rănite după ce mai multe drone și rachete ale Kremlinului au lovit marți dimineață orașe ucrainene, inclusiv capitala Kiev și Dnipro, în sud-est. Atacurile vin după avertismente privind un asalt major din partea Moscovei.

În Social Media au circulat fotografii arătând explozii ample și nori de fum ridicându-se peste clădiri înalte din Kiev, unde în cursul nopții patru persoane au fost ucise și 58 rănite în atacuri, inclusiv copii, potrivit primarului capitalei, Vitali Klitschko, relatează Reuters.



Un bloc de apartamente cu 24 de etaje s-a prăbușit în urma unui presupus atac cu rachete, cel mai probabil lăsând oameni prinși sub moloz, a adăugat Klitschko. Între clădirile incendiate de presupuse resturi de rachete se află și un bloc de apartamente cu nouă etaje.

Oamenii au luat cu asalt metroul pentru a se adăposti

Mii de oameni în căutare de adăpost au luat cu asalt metroul din Kiev marți dimineață, potrivit martorilor, unii cărând cu ei bunuri și saltele, sub sunetul sistemelor de apărare în fața atacurilor ruse. Alte explozii s-au auzit în capitala ucraineană după zorii zilei.



Săptămâna trecută, Kremlinul a avertizat că pregătește ''atacuri sistematice'' asupra unor ținte din Kiev, în răspuns la un atac cu drone asupra unui cămin din regiunea Lugansk, controlată de Rusia, soldat cu 21 de morți. Ucraina a negat atacul.



Alte șase persoane au fost ucise și 36 rănite într-un atac cu rachete și drone asupra orașului Dnipro, din sud-estul țării, și asupra împrejurimilor sale, a anunțat marți guvernatorul regional, Oleksandr Hanzha, pe aplicația de mesagerie Telegram, postând imagini cu clădiri rezidențiale distruse, vehicule incendiate și un loc de joacă pentru copii avariat.

De ce se teme Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizt luni cu privire la un posibil atac major din partea Rusiei.



Rusia vizează alimentarea cu energie și infrastructura Ucrainei în războiul ajuns acum la mai bine de patru ani, în timp ce Ucraina și-a intensificat la rândul ei atacurile în acest an asupra instalațiilor petroliere rusești. Amândouă neagă că ar viza civili.